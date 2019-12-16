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Cantatas de Natal preenchem a semana de eventos na Grande Vitória

De segunda(16/12) à quarta-feira(18/12), a Grande Vitória estará repleta de corais se apresentando em praças, igrejas e shoppings

Publicado em 

16 dez 2019 às 19:53

Publicado em 16 de Dezembro de 2019 às 19:53

Projeção mapeada dá vida ao espírito natalino na Catedral Metropolitana de Vitória, nesta segunda-feira (16/12/19) Crédito: Pascom Catedral

Segunda-feira (16/12/2019)

  • MÚSICA AO VIVO  

  • Marcus Macedo 
  • Às 20h, no Coco Bambu. Couvert: R$ 5,90. Shopping Praia da Costa - Rua Dr Olivio Lira, 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Informações: (27) 3141-9100. 

  • ESPECIAL

  • Natal na Catedral 
  • Cantata com Coral da Catedral Metropolitana (Regência do maestro Márcio Neiva) e projeção mapeada. Entrada franca. Às 19h30, na Praça, R. Dom Luís Scortegagna, s/n - Centro. 

  • Vai Que Gama 2020 
  • Oficina de Percussão Carnavalesca 2020. Custo: R$ 150. Todas as segundas-feiras, das 19h às 22h (até o carnaval), na Casa de Bamba - Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Informações:  (27) 3026-7868. 

  • Empodera 
  • Feira de produções independentes femininas, flash tattoo, salão e bodypiercing. Das 15h às 22h, no Flare Mix Studio. Entrada franca. Rua Desembargador Vicente Caetano, 20, sala 10, segundo andar, Jardim da Penha.

Viviane Mosé  dá aula poética no bistrô A Oca, na terça-feira, 16 de dezembro. Crédito: Tatiana Ferro

Terça-feira (17/12/2019)

  • MÚSICA AO VIVO

  • Jazzificando
  • Às 20h, no Coco Bambu. Couvert: R$ 5,90. Shopping Praia da Costa - Rua Dr Olivio Lira, 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Informações: (27) 3141 9100.

  • ESPECIAL

  • Era uma vez um Natal
  • Coral Legal A Vida Canta (cadeirantes). Entrada Franca. A partir das 19h, na Praça de Alimentação do mall. Shopping Praia da Costa, Rua Dr Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.  

  • Natal Luz do Parque Moscoso
  • Apresentação do Centro Suzuki Vitória. A partir das 18h, no Parque Moscoso. Entrada franca. Av. Cleto Nunes, s/n, Centro, Vitória.

  • Natal na Catedral 
  • Cantata com Coral da Medalha Milagrosa; Amigos pela fé; Nossa Srª da Guadalupe; Filhos de Jesus e Homens Despertai (Regência do maestro Rodrigo Gomes) e projeção mapeada. Entrada franca. Às 19h30h, na Praça, R. Dom Luís Scortegagna, s/n, Centro, Vitória. 

  • Coral Voz & Louvor 
  • Às 19:30h, na Praça de Alimentação (Piso L3), Shopping Montserrat. Entrada franca. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra. 

  • Cabrón Cine Bar
  • A partir das 20h, exibição do filme "Inferninho" e  lançamento do livro "Fissuras e fronteiras: O coletivo Alumbramento e o Cinema Contemporâneo Brasileiro" (Marcelo Ikeda). Entrada franca. Av. Desembargador Santos Neves 621, Vitória. Informações: (27) 99279-5554. 

  • Cantata de Natal com Jeremias Reis
  • Evento natalino com participação do ganhador do The Voice Kids 2019. Entrada franca. A partir das 18h, no Masterplace Mall. Av. Nossa Sra. da Penha, 2150 - Barro Vermelho, Vitória.

  • LITERÁRIO

  • Aula Poética com Viviane Mosé 
  • Com relançamento de livros e noite de autógrafos. Entrada Franca. Às 19h30, no Bistrô A Oca. Rua Rosário, 114, Centro, Vitória. Informações: (27) 99895-6110.
Parque Moscoso está com iluminação especial e recebe orquestra de violões, na quarta-feira, 18 de dezembro. Crédito: Léo Silveira

Quarta-feira (18/12/2019)

  • MÚSICA AO VIVO 

  • Thaina 
  • Às 20h, no Coco Bambu. Couvert: R$ 5,90. No Shopping Praia da Costa. Rua Dr Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Informações: (27) 3141 9100.

  • ESPECIAL 

  • Natal na Catedral 
  • Cantata com Orquestra Sonatha (Regência do Maestro Hariton), projeção mapeada e Coral de ArcelloMittal (Regência de Adolfo Alves e Wilson Olmo). Entrada franca. A partir das 18h, na Catedral Metropolitana de Vitória. R. Dom Luís Scortegagna, s/n, Centro, Vitória.

  • Natal Luz do Parque Moscoso
  • Orquestra de violões. Às 20h, no Parque Moscoso. Entrada franca. Av. Cleto Nunes, s/n, Centro, Vitória.

  • LITERÁRIO

  • "Algumas Pessoas Cem Palavras"
  • Lançamento do livro de Hudson Ribeiro, roda de conversa sobre a produção e os aspectos literários da obra. Entrada franca.  Às 19h, na Thelema. Rua Gama Rosa, 65, Centro, Vitória. Informações: (27) 3024-6533.
André Prando faz show solo na Casa de Bamba, na quinta-feira, 19 de dezembro. Crédito: Bernardo Firme

Quinta-feira (19/12/2019)

  • MÚSICA AO VIVO 

  • Gil Amorim 
  • Às 20h, no Coco Bambu. Couvert: R$ 5,90. Shopping Praia da Costa, Rua Dr Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Informações: (27) 3141 9100. 

  • SHOW 

  • Solo André Prando 
  • A partir das 21h, na Casa de Bamba. Couvert: R$ 10. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Informações: (27) 3026-7868. 

  • Forró do Correria 
  • Com Amanda Requião e DJ Messias Rj. Ingresso: R$ 5 até às 23h, R$ 10 a partir das 23h.  A partir de 20h30, no Correria. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. 
      
  • BALADA 

  • Back to Island 
  • Eletrônica, House, Tec house e Deep house. Ingresso: Entrada gratuita das 21h às 23h (respeitando a lotação da casa), R$ 15, a partir das 23h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Classificação: 18 anos.  Informações: (27) 3311-5216. 

  • Flame: Vem Papá Noel  
  • Pop, Funk, Pop BR, Hits. Ingresso: R$15  (para os 50 primeiros com adereços natalinos), R$ 15 (com nome na lista até às 23h), R$ 20 (sem  nome na lista ou após às 23h). A partir das 22h, na Stone. R. Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Classificação: 18 anos. Informações: (27) 3019-8178.  

  • Farofada  
  • A partir das 21h, na Fluente. Ingresso: Entrada franca para os primeiros 50 a entrarem, R$ 15 para os próximos. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jd da Penha, Vitória. Classificação: 18 anos. Informações: www.facebook.com/fluente.art.br . 
      
  • ESPECIAL 

  • Natal Luz 
  • Orquestra de violões. Às 19h30, na Praça Central de Viana Sede. Entrada franca. R. Santa Maria, Eldorado, Viana.
       
  • Natal Luz do Parque Moscoso
  • Violão e Musicalização Fafi; Apresentação do Quarteto Vale Música; Coral Cristolândia. A partir das 18h, no Parque Moscoso. Entrada franca. Av. Cleto Nunes, s/n, Centro, Vitória.

  • FESTIVAL  

  • Assadores 
  • Festival de churrasco com atrações musicais. Quinta e sexta-feira, das 17h às 23h. Sábado e domingo, das 15h às 23h. De 19 a 22 de dezembro, no Parque da Prainha. Centro de Vila Velha, Vila Velha.
      
  • LITERÁRIO

  • Relançamento do livro “Amyltão Escancarado”
  • O livro de Maxwell dos Santos  agora será relançado com o título: “Os senhores da fome”. A obra tem como temas a corrupção, o uso das novas mídias pelos adolescentes, o racismo e a censura contra a imprensa. Entrada franca. A partir das 15h30, no  Auditório da Secretaria Municipal de Educação de Cariacica. R. da Laje, 2-42, Itaquari, Cariacica. 

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