Candidatos precisam ser mais criativos na internet

Telefone celular Crédito: Reprodução / Pixabay

Que o tempo de televisão para os partidos e seus respectivos candidatos sempre foi importante no Brasil creio que quase ninguém duvida disso. Ocorre que, após a eleição do presidente americano Donald Trump, a influência da internet passou a ser peça importante na decisão do voto do eleitorado. Não entro aqui na questão legal ou ética de como foi usada, mas como meio de comunicação cada vez mais acessível ao cidadão comum.

Voltando ao Brasil, a TV é aberta e de qualidade. Só que, basta iniciarmos o horário eleitoral gratuito na televisão para começar o festival de chatices ou mesmo bizarrices. O fato é que a televisão no mercado brasileiro tem um peso muito grande. Tanto que 58% do investimento publicitário de 2017 foi para esse meio. Também não podemos deixar de observar aspectos técnicos, como audiência e alcance. Segundo levantamento do Instituto Ipsos Conneect, a televisão tem 85% de penetração de mercado para pessoas com mais de dez anos de idade e está presente em 97,3% dos lares brasileiros. A TV ainda faz a internet comer poeira, embora o seu crescimento seja enorme, ano após ano.

Se tempo de TV no horário eleitoral gratuito ganhasse eleição, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e o candidato do PT, seja ele quem for, já estariam no segundo turno

Entretanto, se tempo de TV no horário eleitoral gratuito ganhasse eleição, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e o candidato do PT, seja ele quem for, já estariam no segundo turno e, a partir daí, com tempos iguais, começaria uma nova campanha eleitoral. Digo isso porque o PSDB e as suas coligações têm mais de 5 minutos em cada bloco, e o PT, com o segundo maior tempo, pouco mais de 2 minutos.