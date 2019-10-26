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  • Candidata a reitor da Ufes teve apenas 849 votos para deputado estadual
Leonel Ximenes

Candidata a reitor da Ufes teve apenas 849 votos para deputado estadual

Surama Freitas não vai se submeter a consulta à comunidade universitária; tentará ser indicada via lista tríplice

Publicado em 26 de Outubro de 2019 às 11:00

Públicado em 

26 out 2019 às 11:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Professora Surama, que assume ser de direita, foi candidata pelo PRB Crédito: Reprodução do Facebook
Surama Azevedo Freitas recusou-se a participar da consulta informal entre professores, alunos e servidores no processo de eleição para reitor da Ufes. Vai direto tentar ser indicada através da lista tríplice que os Conselhos da universidade vão enviar para o presidente da República escolher o futuro mandatário da instituição.
Pensando bem, talvez seja uma boa estratégia haja vista que voto parece que não é o forte da professora do Centro de Ciências Agrárias de Alegre.
No ano passado, Surama foi candidata a deputado estadual pelo PRB. Conseguiu apenas 849 votos. Não dá pra eleger um síndico naqueles condomínios populares de Coqueiral de Itaparica.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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