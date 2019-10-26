Candidata a reitor da Ufes teve apenas 849 votos para deputado estadual

Surama Azevedo Freitas recusou-se a participar da consulta informal entre professores, alunos e servidores no processo de eleição para reitor da Ufes. Vai direto tentar ser indicada através da lista tríplice que os Conselhos da universidade vão enviar para o presidente da República escolher o futuro mandatário da instituição.
Pensando bem, talvez seja uma boa estratégia haja vista que voto parece que não é o forte da professora do Centro de Ciências Agrárias de Alegre.
No ano passado, Surama foi candidata a deputado estadual pelo PRB. Conseguiu apenas 849 votos. Não dá pra eleger um síndico naqueles condomínios populares de Coqueiral de Itaparica.