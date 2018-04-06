Câncer ainda se combate com prevenção

O câncer figura entre as doenças mais temidas da população. Um estudo recente realizado pelo Instituto Nacional do Câncer (Inca) revelou que três em cada dez casos da doença no Brasil estão associados a fatores ambientais, como dieta inadequada, hábito de fumar, sedentarismo, consumo excessivo de bebidas alcoólicas, obesidade e exposição ao sol sem proteção.

Paralelamente aos avanços alcançados na busca por tratamentos mais eficazes, a prevenção sempre terá um papel indispensável. A data de 8 de abril é lembrada como Dia Mundial de Combate ao Câncer e nunca é demais lembrar: prevenir é o melhor remédio.

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Cancer Research UK mostrou que, de cada dez casos de câncer registrados no Reino Unido, quatro poderiam ser evitados se os britânicos fizessem mudanças em seus estilos de vida.

Outros estudos também já indicam que fatores ambientais aumentam o risco de desenvolvimento detumoresde pulmão, mama, colo de útero, ovário, colorretal, boca, faringe, laringe, rim, bexiga e outros.

Quanto mais cedo se priorizar a prevenção, melhor. Mas, na contramão disso, o que vemos é o aumento de fatores de risco entre crianças e adolescentes.

Quanto mais cedo se priorizar a prevenção, melhor. Mas, na contramão disso, o que vemos é o aumento de fatores de risco entre crianças e adolescentes

Segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde (OMS), mais de 41 milhões de crianças com menos de cinco anos são obesas ou estão com sobrepeso em todo o mundo. Já na faixa etária entre 5 a 19 anos, esse número sobe para 123 milhões de pessoas com excesso de peso.

Os pais precisam estar conscientes de que uma alimentação com excessos de sal, açúcar, gorduras, conservantes químicos e carnes processadas, típico dos alimentos industrializados, é bastante nociva. A adoção de uma dieta rica em frutas, legumes e vegetais deve começar desde cedo.

Ainda na busca da prevenção ao câncer, é importante proteger os filhos da exposição solar e levar tanto meninas quanto meninos para receberem a vacina contra o HPV, já que a exposição a esses fatores de risco pode levar ao aparecimento do câncer muitos anos depois.

Muitos fatores de risco para o câncer têm efeito cumulativo ao longo da vida, mas nunca é tarde para abandonar maus hábitos e adotar um estilo de vida mais saudável, como boa alimentação, manutenção de peso adequado e prática regular de atividade física que previnem não só o câncer, mas diversas outras doenças. Hábitos saudáveis são construídos em casa, portanto, os pais têm papel fundamental para que seus filhos sejam adultos saudáveis e com menor risco de ter câncer.