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  • Câmara derrota vereador evangélico e garante verba para o Carnaval de Vitória
Leonel Ximenes

Câmara derrota vereador evangélico e garante verba para o Carnaval de Vitória

Por 13 votos a um, emenda de Davi Esmael (PSB), que retirava o recurso da festa, foi rejeitada

Públicado em 

28 nov 2019 às 18:21
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O placar da Câmara de Vitória com a votação da emenda de Davi Esmael: 13 x 1 Crédito: Divulgação/CMV
Por 13 votos a 1, os vereadores da Câmara de Vitória rejeitaram a emenda apresentada por Davi Esmael (PSB), que retirava R$ 1,2 milhão do Orçamento Municipal destinado ao Carnaval 2020. O presidente da Casa, Cléber Félix (PP) não votou. “O que estava em questão é se o Carnaval deve ser financiado com recursos públicos. Eu acho que não”, disse Esmael, que é evangélico.
Até os vereadores da “bancada religiosa” e da oposição ao prefeito Luciano Rezende (Cidadania) votaram a favor do recurso da PMV para o Carnaval. Segundo a coluna apurou, a verba total destinada pela prefeitura para o desfile no Sambão  chegará  a R$ 2.180.000.
Em sua emenda, Esmael propunha que R$ 1 milhão do Carnaval fosse remanejado para uma Unidade de Saúde e R$ 200 mil para a Lei Rubem Braga, de incentivo cultural na Capital.  Esses valores constavam da proposta que chegou à Câmara.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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