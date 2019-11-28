Câmara derrota vereador evangélico e garante verba para o Carnaval de Vitória

Por 13 votos a 1, os vereadores da Câmara de Vitória rejeitaram a emenda apresentada por Davi Esmael (PSB), que retirava R$ 1,2 milhão do Orçamento Municipal destinado ao Carnaval 2020. O presidente da Casa, Cléber Félix (PP) não votou. “O que estava em questão é se o Carnaval deve ser financiado com recursos públicos. Eu acho que não”, disse Esmael, que é evangélico.
Até os vereadores da “bancada religiosa” e da oposição ao prefeito Luciano Rezende (Cidadania) votaram a favor do recurso da PMV para o Carnaval. Segundo a coluna apurou, a verba total destinada pela prefeitura para o desfile no Sambão chegará a R$ 2.180.000.
Em sua emenda, Esmael propunha que R$ 1 milhão do Carnaval fosse remanejado para uma Unidade de Saúde e R$ 200 mil para a Lei Rubem Braga, de incentivo cultural na Capital. Esses valores constavam da proposta que chegou à Câmara.