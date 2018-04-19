Câmara de Vitória quer botão de pânico em escolas e unidades de saúde

Segundo o projeto, o dispositivo eletrônico estará conectado diretamente à Guarda Municipal que será acionada quando houve uma ocorrência em escolas ou em unidades de saúde da Capital. A Guarda, por sua vez, deverá enviar veículos ao local e acionar também a Polícia Militar.
Os agentes municipais da Guarda também deverão gravar, em áudio e vídeo, o ambiente da ocorrência. Os arquivos ficarão armazenados para posterior consulta.
"Atualmente os profissionais da saúde e da educação trabalham com medo e em constante estado de estresse psicológico. Não podemos permitir que os profissionais, pacientes e seus parentes sejam submetidos a essa situação de violência", diz o vereador Denninho.