Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Câmara de Vitória quer botão de pânico em escolas e unidades de saúde
Leonel Ximenes

Câmara de Vitória quer botão de pânico em escolas e unidades de saúde

O projeto foi protocolado há pouco pelo vereador Denninho Silva (PPS), após a grande repercussão causada pela agressão de uma mãe de uma criança a uma médica pediatra na Unidade de Saúde de Maria Ortiz

Publicado em 19 de Abril de 2018 às 09:21

Públicado em 

19 abr 2018 às 09:21
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Botão de pânico poderá ser um instrumento contra a violência em escolas e Unidades de Saúde de Vitória. Crédito: Arquivo
A Câmara de Vitória vai votar um projeto de lei que cria o botão de pânico nas unidades de saúde e nas escolas municipais. O projeto foi protocolado há pouco pelo vereador Denninho Silva (PPS), após a grande repercussão causada pela agressão de uma mãe de uma criança a uma médica pediatra na Unidade de Saúde de Maria Ortiz, na manhã desta quarta (18).
Segundo o projeto, o dispositivo eletrônico estará conectado diretamente à Guarda Municipal que será acionada quando houve uma ocorrência em escolas ou em unidades de saúde da Capital. A Guarda, por sua vez, deverá enviar veículos ao local e acionar também a Polícia Militar.
Os agentes municipais da Guarda também deverão gravar, em áudio e vídeo, o ambiente da ocorrência. Os arquivos ficarão armazenados para posterior consulta.
"Atualmente os profissionais da saúde e da educação trabalham com medo e em constante estado de estresse psicológico. Não podemos permitir que os profissionais, pacientes e seus parentes sejam submetidos a essa situação de violência", diz o vereador Denninho. 

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Atrações do final de semana
Agenda HZ: Silva, Renato Albani, Thiaguinho e Capital Inicial neste fim de semana no ES
Stênio Garcia após harmonização facial
Em meio a briga com as filhas, Stênio Garcia passa mal e é hospitalizado após aniversário
Senador Magno Malta é internado em hospital após passar mal
Magno Malta é internado em hospital após passar mal em Brasília

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados