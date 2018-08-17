Câmara de Vereadores aprova criação do "SOS Racismo" em Vila Velha

O projeto que cria o "SOS Racismo" está com o prefeito Max Filho, que pode sancioná-lo ou vetá-lo. Crédito: Divulgação

A Câmara Municipal de Vila Velha aprovou um projeto de lei, da vereadora Patrícia Crizanto (PMB), que institui na cidade o serviço “SOS Racismo”. Pelo projeto, será criado um formulário eletrônico e uma central telefônica para que as vítimas possam denunciar casos de racismo. A matéria seguiu para sanção ou veto do prefeito Max Filho (PSDB).

Rebeldia

E por falar na Câmara de Vila Velha, no começo da semana passada os vereadores derrubaram os oito vetos integrais de Max Filho a projetos aprovados pelos nobres edis.

Vizinhos adotados

Dois seis candidatos a governador do Espírito Santo, dois são mineiros: Rose de Freitas (Podemos) e Aridelmo Teixeira (PTB).

Idioma maltratado

Reparem nos santinhos eleitorais: o photoshop e o botox fazem até algum milagre, mas a língua portuguesa nos textos de apresentação dos candidatos...

Lava Jato de olho

Para os curiosos de plantão, a dica é procurar, na declaração de bens dos candidatos à Justiça Eleitoral, quem tem depósito em conta-corrente no exterior.

Alô, Assembleia!

Alguns deputados estaduais estão devolvendo o carro oficial e assumindo o pagamento dos celulares institucionais cedidos a eles. Aliás, essas medidas não deveriam ser norma e não resultado de uma ação individual?

Descrença

Pesquisa do Instituto Ipsos realizada em 28 países revela que seis em cada dez brasileiros entrevistados (60%) concordam com a frase que “os direitos humanos apenas beneficiam pessoas que não os merecem, como criminosos e terroristas”.

Radicalizando

O percentual de concordância no Brasil está muito acima do resultado mundial, que é de 37%. Com a radicalização da campanha eleitoral, o índice aqui vai aumentar ou cair?

A meta

Já que estamos falando de pesquisa, outra da Aegon de Preparo para a Aposentadoria mostra que o Brasil é o terceiro país com maior expectativa de renda na aposentadoria.

A realidade

Enquanto os pesquisados em países desenvolvidos como Reino Unido e Japão esperam viver, respectivamente, com 61% e 64% da renda atual na aposentadoria, o brasileiro espera viver com 75%. O problema: estamos poupando para ter uma segurança financeira na velhice?

O Ciodes do Erick

O número de campanha do deputado Erick Musso (PRB) termina em 190. É uma sugestão para chamá-lo em caso de emergência?

Tédio

De um assessor graúdo da Assembleia morrendo de tédio no período eleitoral: “Pensa num lugar que não acontece nada”.

Alô, eleitor!

Já preparou o gel para suportar a quantidade de tapinhas nas costas que você vai receber nos próximos 40 dias?

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MINIENTREVISTA

"Bibliotecas modernas não são apenas livros"

Diretora da Biblioteca Pública estadual do Estado e da Municipal de Domingos Martins, Ana Maria da Silva é reconhecida (e premiada) por transformar os espaços que dirige em centros de efervescência cultural, em parceria com as comunidades locais. “As bibliotecas modernas são mais do que livros com uma bibliotecária exigindo silêncio”, ensina.

O que não pode faltar numa biblioteca moderna?

Além dos livros, físicos e digitais, tecnologia em informática e atividades culturais. Precisa também oferecer soluções que satisfaçam os desejos e demandas das comunidades.

A Biblioteca Pública Estadual pode ser considerada moderna?

Está no caminho da modernização. E deverá ser ainda melhor nos próximos anos.





Num mundo com tanto apelo digital, como atrair os jovens para a leitura?

A tecnologia nos dá a oportunidade de repensar a forma com que os jovens se relacionam com as bibliotecas. As bibliotecas modernas são mais do que livros com uma bibliotecária exigindo silêncio. Precisamos de livros com questões que despertem interesse no jovem, independentemente de ser um clássico.





Algum livro mudou sua vida?

Difícil citar apenas um único livro. Entre tantos outros: “Casa-Grande & Senzala, de Gilberto Freyre; “O Estrangeiro”, de Albert Camus. Também adoro os livros de Pedro J. Nunes e Reinaldo Santos Neves. Acredito na literatura para mudar a vida.

As bibliotecas públicas correm risco de acabar?