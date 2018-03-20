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Leonel Ximenes

Câmara de Colatina decide manter nome de rua em homenagem a Cazuza

"A repercussão na cidade foi muito grande. Graças à divulgação da notícia na coluna no Gazeta Online, muitas pessoas se mobilizaram", contou o prefeito Sérgio Meneguelli

Publicado em 20 de Março de 2018 às 11:06

Públicado em 

20 mar 2018 às 11:06
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Cazuza, que morreu em 1990, continua sendo nome de rua em Colatina. Crédito: Divulgação
Cazuza vive! A Câmara de Vereadores de Colatina, depois de muita polêmica, rejeitou ontem à noite a mudança de nome na Rua Cazuza, no bairro Fazenda Vitali. Por sete votos favoráveis à mudança contra seis (seriam necessários 10 votos para mudar o nome, ou seja, 2/3 da Casa), a rua que há 12 anos leva o nome do cantor, morto em 1990, vai permanecer do jeito que está.
A única mulher da Câmara de Colatina, Audréya Mota França Bravo (SD), queria mudar o nome da via para Wilson Martins da Silva, um morador que morreu no ano passado. O prefeito Sérgio Meneguelli (MDB), que é o autor da homenagem a Cazuza quando exercia o mandato de vereador, já havia anunciado pela coluna, na semana passada, que iria vetar o projeto se ele passasse.
"A repercussão na cidade foi muito grande. Graças à divulgação da notícia na coluna no Gazeta Online, muitas pessoas ficaram sabendo desse projeto e se mobilizaram em grupos e nas redes sociais contra a mudança do nome da Rua Cazuza", disse Meneguelli. 
Ele também não descartava a hipótese de entrar na Justiça se a mudança de nome fosse aprovada pelos vereadores. "Pela lei, a família do homenageado, o Cazuza, teria que ser consultada e dar autorização para a mudança, o que não ocorreu."
A discussão do projeto na noite de ontem tomou mais de uma hora da sessão ordinária da Câmara de Colatina. A vereadora Audréya Mota França Bravo discursou em defesa da sua proposição, mas faltaram três votos favoráveis ao projeto dela. O presidente da Câmara não vota e um vereador se ausentou da sessão.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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