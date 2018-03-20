Câmara de Colatina decide manter nome de rua em homenagem a Cazuza

Cazuza, que morreu em 1990, continua sendo nome de rua em Colatina. Crédito: Divulgação

Cazuza vive! A Câmara de Vereadores de Colatina, depois de muita polêmica, rejeitou ontem à noite a mudança de nome na Rua Cazuza, no bairro Fazenda Vitali. Por sete votos favoráveis à mudança contra seis (seriam necessários 10 votos para mudar o nome, ou seja, 2/3 da Casa), a rua que há 12 anos leva o nome do cantor, morto em 1990, vai permanecer do jeito que está.

A única mulher da Câmara de Colatina, Audréya Mota França Bravo (SD), queria mudar o nome da via para Wilson Martins da Silva, um morador que morreu no ano passado. O prefeito Sérgio Meneguelli (MDB), que é o autor da homenagem a Cazuza quando exercia o mandato de vereador, já havia anunciado pela coluna, na semana passada, que iria vetar o projeto se ele passasse.

"A repercussão na cidade foi muito grande. Graças à divulgação da notícia na coluna no Gazeta Online, muitas pessoas ficaram sabendo desse projeto e se mobilizaram em grupos e nas redes sociais contra a mudança do nome da Rua Cazuza", disse Meneguelli.

Ele também não descartava a hipótese de entrar na Justiça se a mudança de nome fosse aprovada pelos vereadores. "Pela lei, a família do homenageado, o Cazuza, teria que ser consultada e dar autorização para a mudança, o que não ocorreu."