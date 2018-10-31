Caixão vai a leilão para pagar dívida de funerária

O leilão do caixão foi determinado pela Justiça para que a funerária honre o pagamento de uma dívida de apenas R$ 980. Crédito: Divulgação

A Justiça estadual em Colatina vai leiloar na próxima terça-feira um caixão. A urna funerária, como está sendo chamada pelo leiloeiro oficial, tem lance inicial de R$ 1,4 mil e é equipada com visor, alça parreira (mais trabalhada) e até Bíblia metalizada.

A dívida

O leilão do caixão foi determinado pela Justiça para que uma funerária local honre o pagamento de uma dívida de apenas R$ 980.

Lá, o trabalho

Leitora da coluna que mora na Flórida conta que nos Estados Unidos tudo, absolutamente tudo, abre todos os dias da semana, inclusive aos domingos. Inclui supermercados, lojas, shoppings, salões de beleza, clínicas e pet shops.

Aqui, o descanso

Mas aqui no Espírito Santo, onde o dinheiro e o emprego não devem ser problemas, os supermercados fecham aos domingos desde 2009. Deve ser duro viver nos EUA, né?

25 de março dos ricos

Capixaba que passou ontem pelo free shop do Rio de Janeiro ficou surpresa: dependendo da quantidade, alguns produtos estão sendo vendidos em real, sem IOF e até em cinco vezes no cartão de crédito.

Sucupira é aqui

O módulo de segurança da Guarda Municipal de Vila Velha na ponta de Itapoã foi retirado sem justificativa alguma da prefeitura.

Sucupira é aqui 2

Ontem, o líder do prefeito Max Filho na Câmara, vereador Rogério Cardoso, “justificou” a medida. Segundo ele, o módulo “de segurança” foi depredado e vai ser reparado. Ou seja, foi por “falta de segurança”.

Muitos interessados

A licitação para contratação de OS (Organizações Sociais) para administrar os Hospitais Antônio Bezerra de Farias e Sílvio Avidos atraiu um total de 18 empresas de todo o país – dez para o hospital de Vila Velha e oito para o de Colatina.

Ficou para 2019

As propostas foram conhecidas ontem, último dia previsto na licitação. O governo Hartung, entretanto, deixou para o seu sucessor, Renato Casagrande, no próximo ano, decidir pela contratação ou não das OS.

Fique de olho

Ainda tem posto praticando a chamada “mangueirada”, prática de encher o tanque dos carros com gasolina aditivada quando o cliente não determina qual combustível quer.

Pagando o pato

A prática tem preocupado alguns donos de postos que acabam levando a fama de desonestos mesmo quando não permitem que seus clientes sejam enganados.

Caparaó revisado

A 1ª edição revisada do livro “Caparaó – a primeira guerrilha contra a ditadura” acaba de sair do forno e terá noite de autógrafos amanhã, às 20h, no Armazém Caparaó, em Pedra Menina, Dores do Rio Preto.

Caparaó atualizado

Nessa edição, 11 anos depois do lançamento, o jornalista José Caldas da Costa fez dezenas de notas de rodapé atualizando informações Uma delas é a reparação concedida aos marinheiros, os últimos a terem seus direitos reconhecidos pelas perdas causadas pela expulsão da Marinha em 1964.

A Mourão de Casão

Jacqueline Moraes disse ontem que não quer ser uma vice “decorativa” de Casagrande.

Teve juízo

Ana Paula Vescovi, a dama de ferro das finanças, recusou polidamente o convite para ser secretária de Wilson Witzel, o futuro governador rambo exterminador do Rio de Janeiro.

Perfil

O futuro secretário estadual da Fazenda, Rogélio Pegoretti, tem cara de bravo.

Podem falar

A Cesan abriu consulta pública sobre a Parceria Público-Privada para universalizar o sistema de esgoto de Cariacica.

Cerveja encorpada

Um consumidor exigente ganhou na Justiça de Linhares o direito de receber R$ 2 mil de indenização por ter encontrado um “corpo estranho” numa cerveja.

Alô, eleitor!