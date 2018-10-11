Cabo Daciolo pediu emprego para primo em Vila Velha

Apesar da boa relação do prefeito Max Filho com Cabo Daciolo, o pedido do deputado federal do Rio de Janeiro não foi atendido. Crédito: Divulgação

Os assuntos mundanos também preocupam o messiânico Cabo Daciolo. A coluna apurou que no ano passado ele ligou para Max Filho (PSDB), de quem foi colega na Câmara dos Deputados, para pedir emprego para um primo que mora em Vila Velha. O prefeito acabou não atendendo o ex-presidenciável. Glória!

Conselho espiritual

Logo após deixar o PSOL, por onde foi eleito em 2014, Cabo Daciolo ficou muito revoltado e começou a “amaldiçoar” a legenda esquerdista. O então deputado federal capixaba, com muito jeito, convenceu o colega do Rio de Janeiro a “abençoar” seus ex-companherios do PSOL. Daciolo seguiu o conselho de Max Filho e parou de criticar seu ex-partido.

Au!

Em discurso no plenário da Casa, a deputada reeleita Janete de Sá (PMN) afirmou que os animais terão voz e vez na Assembleia.

Os quatro de Max

Na briga interna do PSDB, Max Filho levou a melhor sobre César Colnago. O grupo político do prefeito, derrotado na convenção tucana no ano passado, elegeu quatro deputados estaduais: Carlos Von (hoje no Avante), Majeski (agora no PSB), Luciano Machado (no PV) e Emílio Mameri (PSDB).

Os dois de César

O grupo do vice-governador, que foi vitorioso na convenção, emplacou apenas dois eleitos: Vandinho Leite e Marcos Mansur, ambos do PSDB.

Recordar é viver

Não é a primeira vez que Ricardo Ferraço (PSDB) amarga um quarto lugar na corrida para o Senado. Em 2002, ele ficou atrás de Magno Malta e Gerson Camata (os eleitos) e João Coser.

Sorriso amarelo

As redes sociais foram tomadas por candidatos derrotados agradecendo aos eleitores a votação obtida. E todos muito sorridentes.

Teve altos?

Teve um candidato a deputado estadual com 308 votos que chegou a dizer que a campanha dele “teve altos e baixos”.

Unidos na derrota

Pai e filho que disputaram o mesmo cargo (deputado estadual) não foram bem nas urnas. Francis Tulipa superou o desempenho do pai, Júlio Pimenta, por 50 votos: 629 x 579.

Paulistas chegando

Em novembro chega à Serra mais um grande investidor da área de medicamentos, higiene pessoal e dermocosméticos. A empresa paulista, que é uma das quatro maiores do país, vai se instalar em Portal de Jacaraípe. O espaço terá capacidade para armazenar, por mês, 176 mil itens

Mineiros de olho

Também tem empresa mineira de olho na Serra, para abrir um centro de distribuição. As negociações estão em fase final. A expectativa é de que a companhia, que atua há mais de um século na produção de medicamentos, dermocosméticos e no setor de beleza, também se instale em Portal de Jacaraípe.

Contarato lacrou

Fabiano Contarato (Rede), eleito para o Senado, teve mais votos do que a candidata a presidente do seu partido, Marina Silva, em todo o país. Marina teve 1.069.538 votos, enquanto Contarato somou 1.117.036.

Contarato presidente!

Aliás, Contarato teve mais votos também do que os presidenciáveis Álvaro Dias (Podemos), Guilherme Boulos (PSOL), Vera (PSTU), Eymael (DC) e João Goulart Filho (PPL).

Deus existe

Magno Malta disse que sua derrota foi “vontade de Deus”.

Jornada dupla

Eleita deputado federal com 57.741 votos, Dra. Soraya (PSL), que é ginecologista, pretende continuar a trabalhar às segunda-feiras em seu consultório a partir do ano que vem, quando vai tomar posse na Câmara.

Fala, Dra. Soraya!

Neófita na política e meio tímida, Dra. Soraya planeja fazer um curso de oratória. “Ela quer ser uma parlamentar ativa”, explica Manato, seu marido, o patrocinador da candidatura dela.

Vasco não foi vice

Vasco Alves mais uma vez não foi feliz nas urnas em Vila Velha, onde já foi prefeito. Vasquinho obteve apenas 4.675 votos (1,99% do total) para deputado federal. Não deu nem para ser vice – ficou em 14º lugar.

Alô, PSDB!

Não seria melhor trocar o símbolo do partido de tucano para traíra?