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Renata Rasseli

Cabeleireiro famoso do ES volta a atender na Praia do Canto

Depois de comandar o Kabelo's por 26 anos no Shopping Vitória, Wildson Pina começa os atendimentos nesta quarta-feira (22), na Rua Joaquim Lírio

Publicado em 21 de Janeiro de 2020 às 11:38

Públicado em 

21 jan 2020 às 11:38
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Wildson Pina Crédito: Guilherme Ferrari / Arquivo AG/ 25/11/2016
Depois de encerrar em janeiro de 2020 as atividades do Kabelo's no  Shopping Vitória, onde fez história por 26 anos,  desde a inauguração do centro comercial, o cabeleireiro e empresário Wildson Pina passa a atender nesta quarta-feira (22), na Rua Joaquim Lírio, Praia do Canto, bairro onde já atendeu antes de empreender em shoppings. Até que seu novo empreendimento fique pronto no bairro, Wildson vai atender no salão de Kady, cabeleireiro de quem Wildson foi professor e patrão no SV.  "Não podia adiar mais... vários clientes precisando de mim, como  Aylmer Chieppe, Neiva Buaiz, José Luiz kfuri, Sônia Silva e tantos outros solicitando atendimento mesmo que fosse particular", conta Wildson para RR.  
Além dos atendimentos à clientela, o coiffeur e  empresário segue firme no projeto de industrialização da marca Kabelo’s, com lançamento nacional da linha de produtos de beleza, previsto para março deste ano.
Linha de produtos para cabelo Kabelo's Crédito: Divulgação
Kady Kettyllyng, aluno de Wildson Pina Crédito: Fernando Madeira

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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