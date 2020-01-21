Cabeleireiro famoso do ES volta a atender na Praia do Canto

Depois de encerrar em janeiro de 2020 as atividades do Kabelo's no Shopping Vitória, onde fez história por 26 anos, desde a inauguração do centro comercial, o cabeleireiro e empresário Wildson Pina passa a atender nesta quarta-feira (22), na Rua Joaquim Lírio, Praia do Canto, bairro onde já atendeu antes de empreender em shoppings. Até que seu novo empreendimento fique pronto no bairro, Wildson vai atender no salão de Kady, cabeleireiro de quem Wildson foi professor e patrão no SV. "Não podia adiar mais... vários clientes precisando de mim, como Aylmer Chieppe, Neiva Buaiz, José Luiz kfuri, Sônia Silva e tantos outros solicitando atendimento mesmo que fosse particular", conta Wildson para RR.