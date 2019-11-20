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Renata Rasseli

Buenos Aires volta a ser hit entre os turistas brasileiros

A crise argentina e a disparada do dólar no mercado internacional têm levado a um derretimento na cotação do peso

Públicado em 

19 nov 2019 às 23:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Buenos Aires, capital da Argentina Crédito: divulgação
Buenos Aires voltar a ser um destino hit para turistas brasileiros. A  disparada no dólar e as turbulências na economia argentina têm levado a um derretimento na cotação do peso, a moeda argentina. "Com a cotação do peso lá embaixo, a  Terra de Evita virou um ótimo destino para os países vizinhos", diz o nosso agente de viagem Edson Ruy. Os turistas  do Brasil podem conseguir descontos de até 20% em restaurantes se optarem por pagar em dinheiro, em vez de usar o cartão de crédito.

COQUETEL

Claudia Scarton e Ana Flávia Moll: em  inauguração do novo espaço de  dermatologia, na Praia do Canto. Crédito: RF Comunicação

DESTAQUE NACIONAL

A Ordem dos Advogados do Brasil, seção Espírito Santo, conquistou um importante espaço no Conselho Federal. O presidente da Comissão da Infância e Juventude da OAB - ES, Raphael Câmara, agora é membro efetivo da Comissão Especial da Criança e do Adolescente da OAB Nacional. Na última segunda-feira ele esteve em Brasília apresentando o aplicativo Infância Segura, inédito no Brasil e que reúne numa só plataforma todos os canais de denúncia contra a violência infantil.

ANIVERSÁRIO

Rachel Pires, a aniversariante Maria Clara e Amanda Mansur: celebrando 8 anos!   Crédito: Júlia Gabriela

ARTE 

Fabiana Rassele Croce, Roberta Epichin, Luciana Rasseli e Lara Brotas: em noite de arte na Mata da Praia  Crédito: Cacá Lima

EMPREENDEDORISMO

Sérgio Aprobatto, Ricardo Amorim e Dolores Zamperlini Crédito: Cloves Louzada
Dolores Zamperlini, presidente do Sescon/ES, recebeu mais de 2000 empresários do Brasil inteiro na 18ª Conescap – maior evento do setor de serviços do país. Esta foi a primeira vez que a iniciativa foi realizada em terras capixabas e o saldo não poderia ser melhor: mais de R$ 15 milhões foram injetados na economia do estado e cerca de 55 horas de networking na feira de negócios do evento.
A programação da 18ª Conescap contou com grandes nomes da inovação, tecnologia e empreendedorismo como o fundador da Rappi Brasil, Bruno Nardon; o criador da VTex e autor do best seller Bora Vender, Alfredo Soares; o especialista em Tecnologia Disruptiva, Arthur Igreja; e o economista e comentarista da CNN, Ricardo Amorim. E o célebre professor e filósofo Leandro Karnal falou sobre planejamento e ação para o futuro.

VAMOS AJUDAR O ASILO?

A poetisa e atriz, Suely Bispo, confirmou sua presença no pré-lançamento da campanha de doações ao Asilo dos Idosos de Vitória, no dia 26 deste mês. No dia será apresentado o vídeo oficial do projeto de arrecadação, com o tema “Todo coração precisa de nós”.

GALERIA DE FOTOS: ANIVERSÁRIO DE PAULO POLESE

Kafinha Saadi Junger, o aniversariante Paulo Polese, Francisco Junger e Ana Paula Saadi Polese Crédito: Carlos Mota

ANIVERSÁRIO DE PAULO POLESE

PARTIU, BRASÍLIA!

O cirurgião plástico Ariosto Santos viaja para Brasília, onde participa do 56º Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica, que acontece entre os dias 20 e 23 de novembro, no Centro Internacional de Convenções do Brasil. O evento terá a participação de médicos brasileiros e de diversos países, como o cirurgião plástico americano, Foad Nahai. Na programação, cursos, workshops, além de três cirurgias plásticas que serão realizadas ao vivo.

CHIQUITITA VEM AÍ!

A terapeuta capilar naturalista Paula Breder recebe no dia 28 de novembro a atriz Aretha Oliveira em evento, em Vila Velha, onde vai apresentar sua nova linha de terapia capilar. Em tempo:  Aretha Oliveira fez o papel de Pata na primeira versão de Chiquititas.

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PROGRAMA DE INOVAÇÃO

O presidente da ArcelorMittal Brasil e CEO Aços Planos América do Sul, Benjamin Baptista Filho, e o Diretor de Finanças, Riscos & Tecnologia da Informação da ArcelorMittal FC Latam, Paulo Wanick, recebem startups parceiras, instituições acadêmicas e convidados no próximo dia 28 de novembro, quinta-feira, para o lançamento do espaço do Programa iNO.VC. O programa de inovação digital busca soluções e melhorias para três unidades da holding: Tubarão (ES), Vega (SC) e Contagem (MG), a partir de desafios lançados pela ArcelorMittal. O evento de inauguração do espaço será a partir das 8h30, no Centro de Educação Ambiental da ArcelorMittal Tubarão.

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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