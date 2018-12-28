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VITOR VOGAS

Bruno Lamas será secretário de Trabalho e Assistência Social

O anúncio será feito nesta sexta-feira (28).

Publicado em 27 de Dezembro de 2018 às 22:43

Públicado em 

27 dez 2018 às 22:43
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Deputado Bruno Lamas discursa na Assembleia Legislativa Crédito: Tati Beling/Ales
O deputado estadual Bruno Lamas (PSB) será o secretário estadual de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social no governo de Renato Casagrande (PSB). O anúncio será feito nesta sexta-feira (28).

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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