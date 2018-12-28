Bruno Lamas será secretário de Trabalho e Assistência Social

O deputado estadual Bruno Lamas (PSB) será o secretário estadual de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social no governo de Renato Casagrande (PSB). O anúncio será feito nesta sexta-feira (28).
Publicado em 27 de Dezembro de 2018 às 22:43
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