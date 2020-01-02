Bruna Marquezine incomoda por sua magreza. E se ela estivesse gorda?

Bruna Marquezini Crédito: Instagram/ Bruna Marquezine

Já não basta nós mulheres enfrentarmos nossas próprias insatisfações com o nosso corpo ao longo da vida, também precisamos lidar com as opniões públicas!

A Atriz Bruna Marquezine na virada do ano, se tornou alvo de duras críticas devido a sua magreza “ excessiva” ao olhar dos internautas nas redes sociais. Tudo após a atriz postar uma foto no Instagram, em que suas costelas estavam bem evidentes. "Ela esta doente!", "Anorexia" e "Precisa comer mais" foram alguns dos comentários feitos a atriz!

Bruna, não se calou e se posicionou afirmando que estava saudável, e que um corpo magro demais ou gordo não define o estado de saúde que as pessoas se encontram, e que tudo passa de esteriótipos e julgamentos . Claro que tudo ganha mais força quando estamos falando de uma atriz internacionalmente conhecida. Mas eu e você sabemos o quanto somos cobradas diariamente em relação a nossa imagem.

Magra demais! Gorda demais! Qual legitimidade o outro possui em questionar o corpo alheio? O corpo feminino é público? É o que parece ser! Um corpo público, onde todos querem dar um jeitinho de opinar! A liberdade de expressão existe, claro, mas até onde somos responsáveis nisso tudo?

Se estamos muito magras, reclamam! Se estamos muito gordas, reclamam! Se nos calamos, reclamam! Se nos posicionamos, somos taxadas de feministas demais! Nunca é suficiente? Nunca conseguiremos atender a expectativas alheias? Um dia chegaremos lá? Lá aonde?

Quantas perguntas, quantas reflexões e quanta angústia já deixamos crescer dentro de nós por nunca nos acharmos boas o bastante. Sua opinião deixa de ser uma simples opinião quando esta for capaz de abalar a autoestima de alguém.

Quão irresponsável é falar do corpo de alguém? Falar da saúde de alguém? Ou pior, cobrar o padrão estético do outro? Já parou para pensar nos efeitos psicológicos e emocionais que sua “opinião” pode causar? Já somos cobradas por tantas coisas, como esposas, mães, profissionais, e ainda precisamos estar com o corpo em forma o tempo todo? E um corpo, que todos aprovem!

Assim como Cleo Pires, já citada em colunas anteriores, o episódio de Bruna Marquezine é o retrato do que nós mulheres vivenciamos durante uma vida inteira! Pressão, pressão e pressão! Quero dizer a você, que se sente no direito de falar do corpo alheio: PARE! A gente precisa aprender a não dizer nada quando não solicitados, entende? A gente pode machucar pessoas, com uma palavra sequer.

E a nós mulheres também digo: Sejamos quem queremos ser! Nossos corpos são lindos e livres. Nossas “imperfeições “ ( cada uma de nós, com suas autocríticas) nos definem como mulheres resilientes e resolvidas que somos! Não precisamos de aprovações de todos os cantos de nossas vidas, não precisamos nos comparar, não precisamos atender as necessidades colocadas em nós de maneira invasiva e ilegítima!

Somos lindas, magra, gorda, negra, branca, baixa, alta. Apenas SOMOS.