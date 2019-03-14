Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Witzel recebe pais de Marielle e Anistia Internacional
Marielle Franco

Witzel recebe pais de Marielle e Anistia Internacional

O encontro ocorreu na véspera de completar um ano da morte da vereadora e do motorista Anderson Pedro Gomes

Publicado em 

13 mar 2019 às 23:35

Publicado em 13 de Março de 2019 às 23:35

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, recebe os pais da vereadora Marielle Franco e representantes da Anistia Internacional, no Palácio Guanabara. Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil
Acompanhados pelos pais da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ), representantes da Anistia Internacional foram recebidos nesta quarta-feira (13) pelo governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. O encontro ocorreu na véspera de completar um ano da morte da vereadora e do motorista Anderson Pedro Gomes e no dia seguinte à prisão dos dois suspeitos do assassinato de ambos.
A diretora executiva da Anistia Internacional Brasil, Jurema Werneck, apresentou ao governador a preocupação da organização não-governamental (ONG) sobre questões que ainda aguardam respostas, como quem são os mandantes e a motivação do crime. Segundo ela, esses pontos ficaram conhecidos como “Labirinto de Marielle Franco”.
Jurema Werneck disse que Witzel se comprometeu a dar seguimento às investigações e reiterou que a prisão dos suspeitos Ronnie Lessa e Elcio Vieira Queiroz é apenas o primeiro passo para a elucidação do crime.
De acordo com Jurema Werneck, o governador mencionou “inconsistências e informações preocupantes” observadas “ao longo do processo”, como a arma utilizada no crime, que é do mesmo tipo da usada pela Polícia Civil, a munição da Polícia Federal e situações específicas de negligência e interferência.
AUTONOMIA
A Anistia Internacional apresentou a Witzel a proposta de instalar um mecanismo independente de acompanhamento do caso Marielle, comprometendo-se a enviar ao governador informações para que ele possa estudar essa alternativa e avaliar se essa é, também, uma forma adequada de prosseguir no caminho da investigação.
Antonio Silva Neto e Marinete Francisco, pais de Marielle Franco, disseram que Witzel se desculpou ter sido fotografado ao lado de candidatos que quebraram uma placa que homenageava a parlamentar.
“Ele nos pediu desculpas porque não participou ativamente daquele ato e disse que não sabia. Era um ato individual de cada um. Ele não tem como responder por qualquer outra pessoa. Ele assumiu o compromisso (sobre uma) segunda etapa das investigações”, afirmou a mãe da vereadora.
Segundo Marinete Francisco, a identificação dos dois suspeitos constitui apenas um primeiro passo para a elucidação final. “Mas que tenha uma outra etapa de condenação, que eles se mantenham presos e que a denúncia seja aceita, para que a gente possa avançar também nesse ponto.”

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assassinato marielle franco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Funcionário é preso suspeito de furtar R$ 3 mil em mercadorias em Vila Velha
auto-upload
Ex-jogadora vira 1ª mulher a treinar um time nas grandes ligas europeias
Imagem de destaque
Morte de empresário da Praia do Costa: cinco vão a júri pelo crime

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados