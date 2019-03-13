Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  Witzel diz que delegado do caso Marielle deve ser afastado
Rio de Janeiro

Witzel diz que delegado do caso Marielle deve ser afastado

Segundo Witzel, a temporada de Lages no exterior, se confirmada, vai durar quatro meses

Publicado em 13 de Março de 2019 às 16:36

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel Crédito: Windows)
O governador do Rio, Wilson Witzel, disse nesta quarta (12) que convidou o delegado Giniton Lages, responsável pelas investigações sobre a morte da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ) e seu motorista, Anderson Gomes, para fazer um intercâmbio com a polícia italiana para estudar máfia e movimentos criminosos. 
O afastamento de Lages, que é titular da DH (Delegacia de Homicídios) do Rio, chega num momento nevrálgico do caso - a prisão de dois suspeitos de atirar e dirigir o carro usado na emboscada, respectivamente o sargento reformado Ronnie Lessa e o ex-PM Élcio Queiroz.
Na terça, o delegado afirmou a jornalistas que as investigações sobre o duplo assassinato, prestes a completar um ano, ainda estão no início.
Segundo Witzel, a temporada de Lages no exterior, se confirmada, vai durar quatro meses. Ele negou que seja estranho tirá-lo do caso a essa altura, porque outros delegados continuarão na investigação, afirmou o governador.
Em 2018, Lages foi acusado pelo miliciano Orlando da Curicica, atualmente preso, de tentar pressioná-lo para confessar a autoria do crime. A intenção seria acobertar os autores reais, o que foi negado à época.
O governador afirmou que o titular da DH teve estafa mental, algo pelo qual ele mesmo, quando era juiz, já passou. Lages dizia que queria tirar férias após o encerramento do caso. Um possível substituto ainda não foi apontado.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados