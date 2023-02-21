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Jornalismo

William Bonner anuncia volta ao 'JN' e detalha afastamento por cirurgia

No Instagram, na última segunda-feira, 20, o jornalista explicou ter feito "um procedimento de laparoscopia pra eliminar hérnias inguinais", no dia 10 de fevereiro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

21 fev 2023 às 15:47

Publicado em 21 de Fevereiro de 2023 às 15:47

Afastado há quase duas semanas do Jornal Nacional, William Bonner negou os boatos de que está com problemas de saúde e precisou passar por uma cirurgia às pressas. No Instagram, na última segunda-feira, 20, o jornalista explicou ter feito "um procedimento de laparoscopia pra eliminar hérnias inguinais", no dia 10 de fevereiro.
William Bonner imitou Gil do Vigor no JN
William Bonner anunciou retorno ao JN Crédito: Reprodução/ TV Globo
"Tudo ocorreu dentro do previsto pra casos assim. Sem urgência nenhuma, sem correria. Portanto, nada 'às pressas'. No dia seguinte, sábado, 11 de fevereiro, eu já estava em casa", informou.
Bonner precisou tirar uma licença do trabalho, visto que o procedimento exigiu repouso de alguns dias. "Meus chefes me aconselharam a emendar com a folga do carnaval. Foi bom, porque o meu umbigo passou a me lembrar a toda hora que ele existe."
Ele agradeceu a preocupação, declarou estar "muito bem" e desejou "saúde pra todo mundo". "Quarta-feira estarei de volta ao Jornal Nacional, lá na firma", comemorou.

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