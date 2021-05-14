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Política de Privacidade

WhatsApp diz colaborará com Cade, MPF, ANPD e Senacon sobre privacidade

A decisão acontece após as instituições emitirem, na última sexta-feira (07), recomendações à empresa na adoção das novas políticas de privacidade para os usuários

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 19:06

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 mai 2021 às 19:06
WhatsApp anunciou nova política de privacidade de dados
WhatsApp anunciou nova política de privacidade de dados Crédito: HeikoAL/ Pixabay
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) anunciou nesta sexta-feira (14), que o WhatsApp assumiu o compromisso de colaborar com órgãos reguladores brasileiros e não encerrar nenhuma conta de usuários no País após a implementação de sua nova política de privacidade e termos de serviço.
Segundo comunicado oficial do Cade, representantes do WhatsApp e do Facebook participaram de uma reunião nesta semana com entidades reguladoras para tratar do tema. Participaram também do encontro o Ministério Público Federal (MPF), a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon).
A decisão acontece após as instituições emitirem, na última sexta-feira, recomendações à empresa na adoção das novas políticas de privacidade para os usuários.
Segundo o Cade, as instruções foram encaminhadas com o "objetivo proteger os direitos dos titulares de dados pessoais, os direitos dos consumidores e mitigar potenciais efeitos sobre a concorrência".
Em documento enviado pelo WhastApp às autoridades, a empresa se compromete a não suspender o acesso de usuários aos recursos do aplicativo nos 90 dias posteriores ao dia 15 de maio, quando a nova política entra em vigor. Neste mesmo período, as entidades farão novas análises do caso, para as quais o WhatsApp se colocou à disposição.
A empresa havia anunciado mudanças nas regras de privacidade em janeiro, mas decidiu prorrogá-las.As alterações promovem um novo tratamento dos dados pessoais dos usuários.

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