Wajngarten reage a assalto, corre armado e prende homem em São Paulo

Fabio Wajngarten, secretário especial de Comunicação Social (Secom) da Secretaria de Governo da Presidência Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O secretário de comunicação da Presidência, Fabio Wajngarten, reagiu a um assalto nesta quinta-feira (6), nos Jardins, bairro nobre de São Paulo.

Ele estava com os pais na porta do prédio em que eles moram quando foram abordados por um homem que exigia que Wajngarten entregasse seu relógio e demais pertences.

O secretário afastou os pais e puxou um revólver. Ele tem porte de arma. O assaltante saiu correndo. Wajngarten saiu correndo atrás.

A perseguição durou poucos minutos. Três esquinas adiante, uma pessoa deu uma rasteira no assaltante, que caiu.