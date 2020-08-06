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São Paulo

Wajngarten reage a assalto, corre armado e prende homem em São Paulo

O Secretario de Comunicação da Presidência estava com os pais nos Jardins, bairro nobre de São Paulo, quando foi abordado por um homem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2020 às 17:22

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 17:22

Fabio Wajngarten, secretário especial de Comunicação Social (Secom) da Secretaria de Governo da Presidência
Fabio Wajngarten, secretário especial de Comunicação Social (Secom) da Secretaria de Governo da Presidência Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O secretário de comunicação da Presidência, Fabio Wajngarten, reagiu a um assalto nesta quinta-feira (6), nos Jardins, bairro nobre de São Paulo.
Ele estava com os pais na porta do prédio em que eles moram quando foram abordados por um homem que exigia que Wajngarten entregasse seu relógio e demais pertences.
O secretário afastou os pais e puxou um revólver. Ele tem porte de arma. O assaltante saiu correndo. Wajngarten saiu correndo atrás.
A perseguição durou poucos minutos. Três esquinas adiante, uma pessoa deu uma rasteira no assaltante, que caiu.
Wajngarten o rendeu. A polícia chegou minutos depois e o homem foi preso e levado ao 78º Distrito Policial.

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