Volta do X no Brasil: como pressões do mercado levaram Elon Musk a acatar decisões do STF

O X (antigo Twitter) recebeu autorização para funcionar novamente no Brasil depois que a rede social do bilionário Elon Musk cumpriu as determinações do Supremo Tribunal Federal (STF).

A empresa cumpriu decisões que vinham sendo desrespeitadas, como bloqueio de contas e pagamento de multas.

Esse é mais um lance de uma disputa que ocorre há meses entre o bilionário sul-africano e o judiciário brasileiro.

Especialistas ouvidos pela BBC News Brasil apontaram que a mudança de posição do X foi provavelmente mais uma resposta à pressão de investidores, acionistas e anunciantes associados às empresas de Musk do que uma concessão política.