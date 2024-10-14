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Volta do X no Brasil: como pressões do mercado levaram Elon Musk a acatar decisões do STF

A empresa cumpriu decisões que vinham sendo desrespeitadas, como bloqueio de contas e pagamento de multas.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

14 out 2024 às 18:00

Publicado em 14 de Outubro de 2024 às 18:00

O X (antigo Twitter) recebeu autorização para funcionar novamente no Brasil depois que a rede social do bilionário Elon Musk cumpriu as determinações do Supremo Tribunal Federal (STF).
A empresa cumpriu decisões que vinham sendo desrespeitadas, como bloqueio de contas e pagamento de multas.
Esse é mais um lance de uma disputa que ocorre há meses entre o bilionário sul-africano e o judiciário brasileiro.
Especialistas ouvidos pela BBC News Brasil apontaram que a mudança de posição do X foi provavelmente mais uma resposta à pressão de investidores, acionistas e anunciantes associados às empresas de Musk do que uma concessão política.
A repórter Mariana Schreiber explica as idas e vindas do conflito envolvendo a rede social no país.

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