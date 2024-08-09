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Voepass: a história da 'companhia aérea mais antiga em operação do Brasil'

Com 29 anos de história, a antiga Passaredo é considerada a companhia aérea brasileira mais antiga em operação, mas sua trajetória foi marcada por reveses econômicos ao longo dos anos
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

09 ago 2024 às 16:41

Publicado em 09 de Agosto de 2024 às 16:41

Imagem BBC Brasil
Crédito: Divulgação/Voepass
Um avião da companhia Voepass Linhas Aéreas caiu na cidade de Vinhedo (SP), na tarde desta sexta-feira (9/8).
A companhia área confirmou que 58 passageiros e quatro tripulantes estavam na aeronave, que fazia o trajeto entre Cascavel, no Paraná, e o Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.
Antes chamada Passaredo Linhas Aéreas, a empresa foi fundada em julho de 1995 na cidade de Ribeirão Preto (SP), quando a companhia de transporte rodoviário Viação Passaredo criou seu braço aéreo regional, operando aviões Embraer 120 Brasília.
Com 29 anos de história, é considerada a companhia aérea brasileira mais antiga em operação, mas sua trajetória foi marcada por reveses econômicos ao longo dos anos.
Após a implantação do Plano Real, a empresa expandiu sua frota com dois Airbus A310, passando a fazer voos fretados ao Nordeste e Caribe em parceria com operadoras turísticas.
A experiência durou poucos anos, até que a desvalorização da moeda brasileira a tornou inviável.
Em 2002, a companhia aérea enfrentaria novo revés, suspendendo operações em meio a dificuldades financeiras. A atividade seria retomada em 2004, agora de forma independente da Viação Passaredo.
"O período de maior crescimento da história da empresa viria mais adiante, em 2008", relata o site especializado Aeroin. "Foi uma época dourada do ponto de vista operacional quando 17 jatos Embraer chegaram a operar na frota."
A empresa, no entanto, seguia enfrentando dificuldades financeiras e, em outubro de 2012, a Passaredo entraria com pedido de recuperação judicial, com objetivo de renegociar o pagamento de suas dívidas. A recuperação seria concluída em 2017.
Em 2019, os controladores da Passaredo adquiriram o controle societário da MAP Linhas Aéreas, formando a nova marca Voepass Linhas Aéreas.
A Voepass voa atualmente com uma frota composta por 15 aeronaves de modelo da empresa franco-italiana ATR: o ATR 72-500, ATR 72-600 e ATR 42-500 e conta com um acordo de compartilhamento de voos (codeshare, no jargão do setor) com a Latam.
De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a companhia é a quarta maior do Brasil, com uma participação de 0,5% do mercado doméstico.
Segundo informações da própria companhia, ela atende 37 destinos em todas as regiões do Brasil e e transportou mais de 500 mil passageiros em 2023.

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