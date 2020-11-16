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Viúva de Marielle Franco, Mônica Benício é eleita vereadora no RJ

Em sua campanha, Mônica prometeu defender as mesmas bandeiras de Marielle Franco e, sobretudo, combater o que chama de 'fascismo que ronda o cenário político atual''

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 12:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2020 às 12:25
Vereador vencedor no Rio Tarcisio Mota, e a viúva da vereadora assinada Mariele Franco a candidata eleita Monica Benício
Vereador vencedor no Rio Tarcisio Mota, e a viúva da vereadora assinada Mariele Franco, a candidata eleita Monica Benício Crédito: Jorge Hely/FramePhoto/Folhapress
Viúva da vereadora assassinada Marielle Franco (PSOL), a arquiteta Mônica Benício, 34, foi a 11ª vereadora mais votada da cidade do Rio de Janeiro, com 22.999 votos.
No Twitter, ela comemorou o fato de a Câmara ter uma vereadora assumidamente lésbica.
"Agradeço imensamente as mais de 22 mil pessoas que votaram por um futuro mandato feminista e antifascista para a Câmara Municipal do Rio! Vamos transformar essa cidade juntas", escreveu.
Em sua campanha, Mônica prometeu defender as mesmas bandeiras de Marielle Franco e, sobretudo, combater o que chama de "fascismo que ronda o cenário político atual''. Ela prometeu combater o discurso de ódio e o bolsonarismo.
Assim como Marielle, Mônica nasceu no Complexo da Maré, conjunto de favelas da zona norte carioca.

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