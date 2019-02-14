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Conforto

Viúva de Boechat reencontra aliança do marido: 'Melhor presente'

"No meio de tanta dor, recebi o melhor presente que eu poderia receber, já sem esperanças de conseguir. Meu coração é só amor", disse ela no Instragram
Karen Benicio

Karen Benicio

Publicado em 

14 fev 2019 às 20:47

Publicado em 14 de Fevereiro de 2019 às 20:47

Veruska Boechat reencotra aliança do marido Crédito: Reprodução | Instagram
A capixaba Veruska Seibel Boechat, viúva do Jornalista Ricardo Boechat - morto em um acidente de helicóptero em São Paulo na tarde desta segunda-feira (14) -, encontrou a aliança do marido e fez uma publicação que emocionou amigos e familiares na rede social Instagram.
"No meio de tanta dor, recebi o melhor presente que eu poderia receber, já sem esperanças de conseguir. Meu coração é só amor. Te amo para sempre", disse. 
Os dois eram casados desde 2005.
> Mãe de Ricardo Boechat dá depoimento emocionante sobre o filho; vídeo
O ACIDENTE
O jornalista Ricardo Boechat morreu após o helicóptero em que estava cair em cima de um caminhão no quilômetro 7, no trecho da Rodoanel que dá acesso à rodovia Anhanguera, em São Paulo. O acidente aconteceu nesta segunda-feira (11) e também deixou o piloto da aeronave morto e o motorista do caminhão ferido.

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