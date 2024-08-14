Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Vítimas de queda do avião da Voepass não sentiram dor, diz diretor-geral do IML
"Morte instantânea"

Vítimas de queda do avião da Voepass não sentiram dor, diz diretor-geral do IML

Pela velocidade da queda - o avião perdeu 3.300 metros de altitude em um minuto - e pela forma como a aeronave atingiu o solo, não houve sequer tempo para sentir dor, afirma o especialista
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 ago 2024 às 08:34

Publicado em 14 de Agosto de 2024 às 08:34

Os passageiros do avião modelo ATR 72-500 da Voepass, que caiu em Vinhedo (SP), na última sexta-feira (9), não sentiram dor no momento do acidente. A maioria dos 62 passageiros morreu de politraumatismo por causa do impacto da aeronave no chão.
"Não há condição de sentir dor, porque a morte é instantânea", diz Vladimir Alves dos Reis, diretor-geral do IML (Instituto Médico Legal) de São Paulo. O politraumatismo, é caracterizado, como indica o nome, por múltiplos traumas no corpo.
Investigadores do Cenipa em área em Vinhedo (SP) com destroços da aeronave da Voepass que caiu na última sexta feira (9)
Investigadores do Cenipa em área em Vinhedo (SP) com destroços da aeronave da Voepass que caiu na última sexta feira (9) Crédito: FAB/Divulgação
Pela velocidade da queda -o avião perdeu 3.300 metros de altitude em um minuto- e pela forma como a aeronave atingiu o solo, não houve sequer tempo para sentir dor, afirma o especialista.
No sábado (10), o capitão Michael Cristo, porta-voz do Corpo de Bombeiros, afirmou que os corpos das vítimas estavam sentados nos respectivos assentos. "Lógico que tem a dinâmica da queda, do movimento quando bate no solo, mas as vítimas estão dentro da aeronave."
Determinar se as pessoas estavam conscientes, no entanto, não é possível, segundo o Alves dos Reis, do IML. O avião já estava em uma altura considerada baixa para haver uma diferença tão aguda de pressão atmosférica e temperatura. Por fim, não há exame que possa ser feito para determinar quem estaria ou não consciente, aponta o médico legista.
A perda de consciência ocorreu, com certeza, no acidente entre o Boeing 737-800 da Gol e um jato executivo Legacy, a 11 quilômetros de altura no norte de Mato Grosso. "E a essa altura, ele estava pressurizado, perdeu pressurização, avalia-se e entende-se que as pessoas morreram", diz Alves dos Reis.
A explicação do médico legista corrobora a declaração da Polícia Científica de São Paulo, como mostrou reportagem da Folha. Ao finalizar o trabalho de necropsia, a superintendência do órgão afirmou que a maior parte, sem dúvida, havia morrido por politrauma. Consequentemente, com a explosão da aeronave, alguns corpos foram atingidos por chamas.
"Se você analisar altura, velocidade [da queda], o local e as condições dos corpos, a a morte foi instantânea", diz Alves dos Reis, do IML.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Viana terá mutirão para emissão de nova carteira de identidade
Imagem de destaque
Feriado de Nossa Senhora da Penha: confira o que funciona no ES
Imagem de destaque
Ministério Público do ES abre vagas de estágio de pós-graduação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados