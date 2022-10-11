Vídeo que insinua fraude em votação em Maceió reproduz infográfico com erro

A totalização de votos é feita oficialmente pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cujo sistema manteve a integridade durante todo o processo eleitoral realizado no dia 2 de outubro Crédito: Divulgação/Comprova

Conteúdo investigado: Vídeo que circula no Twitter mostra divergência dos percentuais de voto de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Bolsonaro nas zonas eleitorais de Maceió em relação ao resultado geral da eleição no município. Bolsonaro fica à frente em cada uma das cinco zonas, mas aparece em 2º lugar quando o autor seleciona a opção “todas as zonas eleitorais”. O responsável sugere que essa diferença representa indício de fraude na eleição. A gravação tem como plano de fundo uma camisa da Seleção Brasileira de futebol.

Onde foi publicado: Twitter.

Conclusão do Comprova: Um erro no infográfico desenvolvido pelo jornal O Globo para divulgação dos resultados do primeiro turno da eleição presidencial provocou confusão na interpretação dos dados e foi usado como base de vídeo enganoso que insinua fraude no pleito em Maceió. No entanto, o problema no sistema do jornal não tem ligação com a totalização dos votos, de responsabilidade do TSE, ou seja, não há indício de fraude.

No vídeo aqui verificado, o autor consulta o resultado da votação por zona eleitoral de Maceió no Mapa da Votação e constata que Bolsonaro teve percentuais maiores do que Lula nas cinco regiões. Contudo, quando seleciona a opção “todas as zonas eleitorais”, que deveria mostrar o resultado geral no município, o sistema do jornal exibe o petista à frente, com 56,5% dos votos. Em seguida, está Bolsonaro, com 36,05%. Diante disso, o autor sugere que houve fraude a favor de Lula.

Por um erro no sistema, a opção “todas as zonas eleitorais” puxou os dados do resultado da votação em todo o estado de Alagoas, onde, de fato, Lula ficou à frente, com o percentual de 56,5%. Em nota , O Globo explicou o problema e informou que o erro ocorreu no sistema do próprio veículo, na distribuição de votos totais nas 63 cidades em que era possível consultar a votação por zona eleitoral. O site do TSE apresenta os dados corretos.

Enganoso , para o Comprova, é todo conteúdo retirado do contexto original e usado em outro de modo que seu significado sofra alterações; que usa dados imprecisos ou que induz a uma interpretação diferente da intenção de seu autor; conteúdo que confunde, com ou sem a intenção deliberada de causar dano.

Alcance da publicação: Até o dia 10 de outubro, o tuíte obteve 13,9 mil visualizações, 342 curtidas e 216 compartilhamentos.

O que diz o autor da publicação: A conta responsável pela publicação no Twitter não permite envio de mensagem direta. O Comprova buscou perfil semelhante em outras redes, mas não obteve sucesso. No início do vídeo, o autor se identifica com um nome, mas não identificamos seu perfil nas redes sociais.

Como verificamos: Após ter acesso ao conteúdo investigado, a equipe fez buscas no Google, tendo como retorno uma publicação de : Após ter acesso ao conteúdo investigado, a equipe fez buscas no Google, tendo como retorno uma publicação de O Globo , na qual o jornal reconhece a falha em seu mapa de apuração.

A busca também encontrou uma publicação da Justiça Eleitoral , que classificou a insinuação de fraude como “boato” e apontou a ocorrência de equívoco na divulgação feita pelo jornal.

Por fim, a equipe acessou os dados oficiais do TSE relativos ao resultado das eleições no estado de Alagoas e comparou com os números do conteúdo verificado.

Portal do TSE tem dados corretos sobre votação em Maceió

No vídeo aqui verificado, o autor filma a tela de um celular com dados da votação para presidente em Maceió, capital de Alagoas. O vídeo mostra a página do Mapa de Votação do jornal O Globo, informação confirmada pela identidade visual e pelo endereço “infograficos.oglobo.globo.com” na tela do aparelho. Além disso, O Globo publicou nota informando que seu sistema de divulgação de dados da votação do primeiro turno apresentou erro que corresponde ao conteúdo apresentado no vídeo.

No vídeo, o autor pesquisa no site de O Globo os percentuais de votos dos candidatos à Presidência em cada uma das zonas eleitorais de Maceió. O Comprova confrontou as informações mostradas na publicação com os dados divulgados pelo TSE e constatou que os percentuais das zonas estão corretos, com Bolsonaro à frente de Lula em todos os casos (apesar disso, o nome de Lula aparece primeiro no sistema do tribunal porque ele ficou à frente no resultado geral, considerando todo o estado de Alagoas):

Lula: 39,13% (34.346 votos)

Bolsonaro: 50,45% (44.285 votos)



Lula: 39,92% (51.420 votos)

Bolsonaro: 49,74% (64.064 votos)



Lula: 41,57% (38.308 votos)

Bolsonaro: 48,95% (45.114 votos)



Lula: 41,01% (30.249 votos)



Bolsonaro: 49,11% (36.226 votos)



Lula: 40,75% (41.391 votos)

Bolsonaro: 49,58% (50.364 votos)



No entanto, por causa do erro no sistema de O Globo, quando o autor do vídeo pesquisa no site do jornal pelo resultado geral da votação em Maceió (na opção “todas as zonas eleitorais”), o portal apresenta Lula à frente. Isso ocorre, segundo O Globo, porque o sistema puxa o resultado do estado de Alagoas (Lula com 56,5% e Bolsonaro com 36,05%). De fato, os percentuais apresentados de forma errada no sistema, como se fossem de Maceió, correspondem ao resultado que os presidenciáveis tiveram no estado.

A inconsistência no sistema de O Globo não tem relação com a apuração e divulgação oficial dos dados, feitas pelo TSE, ou seja, o problema não é indício de fraude, como sugere o autor do vídeo. O tribunal divulgou corretamente o resultado da eleição em Maceió, conforme mostra a captura de tela abaixo:

Portal do TSE mostra informações corretas sobre a votação para presidente em Maceió (AL) Crédito: Divulgação/Comprova

Site do jornal O Globo também apresentou erro em outros estados

Apesar de o vídeo viral ter como foco o problema nos dados em Alagoas, o jornal informou que captou em seu mapa erro na agregação automática dos resultados feita por seu sistema nas 63 cidades para as quais estava disponível a opção de visualizar os dados por zonas eleitorais.

O jornal destacou que o percentual de votos de cada candidato em cada zona eleitoral está correto na apresentação numérica de dados e no mapa de cor. Entretanto, quando o usuário selecionava a opção “todas as zonas eleitorais”, que deveria levar para o resultado geral no município, o sistema apresentava os percentuais do Estado em questão.

Na nota publicada , o Globo ressaltou que não há erro em dados captados da base de informações do TSE e que o problema em seu sistema não tem relação com a totalização de votos feita pelo tribunal. A consulta por zona eleitoral foi desativada pelo site até que o erro seja corrigido. O jornal não informou por quanto tempo o problema persistiu.