Vídeo mostra desfile naval no Amazonas, não defesa contra invasão venezuelana em Roraima

É falsa a postagem que usa um vídeo de desfile alusivo ao Dia da Marinha para afirmar que Lula (PT) mandou militares para a fronteira do Brasil com a Venezuela porque o presidente Nicolás Maduro quer tomar Roraima. Além de não se tratar de uma operação das Forças Armadas contra o país vizinho, o local da filmagem é Manaus, capital do Amazonas