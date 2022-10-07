Vídeo em que Bolsonaro oferece capim a eleitores de Lula é de 2018 e não há menção a nordestinos

O vídeo é antigo e não há qualquer menção a eleitores do Nordeste do país, como faz crer o autor do post ao usar a legenda “falta de respeito ao povo nordestino” Crédito: Divulgação/Comprova

Conteúdo investigado: Vídeo que circula no Kwai mostra o presidente Bolsonaro segurando um punhado de capim nas mãos e oferecendo a eleitores do ex-presidente Lula. O conteúdo é sobreposto com as frases: “Falta de respeito com o povo nordestino. Iremos te ‘da’ essa resposta agora no segundo turno”. O autor do post ainda utiliza as hashtags “#Eleições2022”, “querosaber”, “meajudaTSE” e “comLula”.

Onde foi publicado: Kwai.

Conclusão do Comprova: Vídeo engana ao tentar relacionar declarações do presidente Jair Bolsonaro, feitas em 2018, com o processo eleitoral de 2022. Naquela ocasião, o político segurava um punhado de capim nas mãos e dizia que iria oferecer aos eleitores do ex-presidente Lula. O vídeo foi gravado quando Bolsonaro assistia a uma meia-maratona no Rio de Janeiro. Ao repostar o conteúdo, o autor cita um suposto desrespeito de Bolsonaro com a população do Nordeste do país e diz que os eleitores darão a resposta ao presidente neste segundo turno da disputa eleitoral.

No último domingo (2), os brasileiros foram às urnas para escolher o futuro presidente do país e representantes de outros quatro cargos em disputa. A eleição para aà Presidência, no entanto, será decidida no segundo turno, no dia 30, tendo como oponentes Bolsonaro e Lula.

O conteúdo aqui investigado, acompanhado da legenda feita pelo autor da publicação, pode passar a falsa impressão de que Bolsonaro estaria se referindo ao povo nordestino ao “oferecer capim” aos eleitores de Lula. A declaração de Bolsonaro de fato ocorreu, mas em 2018, e fazia referência aos eleitores de Lula de uma forma geral, como mostra esta versão mais longa do registro, postada em 9 de abril de 2018.

Enganoso , para o Comprova, é o conteúdo retirado do contexto original e usado em outro de modo que seu significado sofra alterações; que usa dados imprecisos ou que induz a uma interpretação diferente da intenção de seu autor; conteúdo que confunde, com ou sem a intenção deliberada de causar dano.

Alcance da publicação: Até o dia 6 de outubro, a publicação acumulava mais de 56,7 mil curtidas, passava de 19,6 mil comentários e já havia sido compartilhada mais de 84 mil vezes.

O que diz o autor da publicação: Procurado, o autor da publicação se limitou a responder que “o vídeo está no youtube pra todo mundo ver” e, na sequência, bloqueou nosso contato.

Como verificamos: O Comprova fez buscas no Google e em redes sociais com a frase “Bolsonaro oferece capim a eleitores de Lula”. Foram encontradas diversas postagens do mesmo conteúdo e textos em sites que repercutiram a gravação, datados de 2018. Uma das versões, mais longa e com melhor qualidade de imagem, foi submetida à ferramenta : O Comprova fez buscas no Google e em redes sociais com a frase “Bolsonaro oferece capim a eleitores de Lula”. Foram encontradas diversas postagens do mesmo conteúdo e textos em sites que repercutiram a gravação, datados de 2018. Uma das versões, mais longa e com melhor qualidade de imagem, foi submetida à ferramenta InVid para busca reversa. Novas postagens foram localizadas na internet com o mesmo conteúdo, feitas também naquele ano.

Bolsonaro gravou vídeo em 2018

O vídeo em que Bolsonaro oferece capim a eleitores de Lula é antigo. O registro foi feito em abril de 2018 , enquanto o atual presidente e candidato à reeleição pelo PL acompanhava uma corrida esportiva na Barra da Tijuca, bairro do Rio de Janeiro onde tem casa. Na época, Bolsonaro era candidato à Presidência da República.

Na gravação, que foi compartilhada diversas vezes nas redes sociais naquele mês, é possível perceber que Bolsonaro se refere a eleitores de Lula de uma forma geral, e não aos da região Nordeste, como tenta fazer crer a versão do vídeo que voltou a circular na internet.