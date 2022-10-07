Vídeo em que Bolsonaro oferece capim a eleitores de Lula é de 2018 e não há menção a nordestinos

Conteúdo investigado: Vídeo que circula no Kwai mostra o presidente Bolsonaro segurando um punhado de capim nas mãos e oferecendo a eleitores do ex-presidente Lula. O conteúdo é sobreposto com as frases: “Falta de respeito com o povo nordestino. Iremos te ‘da’ essa resposta agora no segundo turno”. O autor do post ainda utiliza as hashtags “#Eleições2022”, “querosaber”, “meajudaTSE” e “comLula”.
Onde foi publicado: Kwai.
Conclusão do Comprova: Vídeo engana ao tentar relacionar declarações do presidente Jair Bolsonaro, feitas em 2018, com o processo eleitoral de 2022. Naquela ocasião, o político segurava um punhado de capim nas mãos e dizia que iria oferecer aos eleitores do ex-presidente Lula. O vídeo foi gravado quando Bolsonaro assistia a uma meia-maratona no Rio de Janeiro. Ao repostar o conteúdo, o autor cita um suposto desrespeito de Bolsonaro com a população do Nordeste do país e diz que os eleitores darão a resposta ao presidente neste segundo turno da disputa eleitoral.
No último domingo (2), os brasileiros foram às urnas para escolher o futuro presidente do país e representantes de outros quatro cargos em disputa. A eleição para aà Presidência, no entanto, será decidida no segundo turno, no dia 30, tendo como oponentes Bolsonaro e Lula.
Durante a apuração, Bolsonaro chegou a ficar por um tempo à frente do petista. Mas, com o avançar da totalização de votos dos eleitores do Nordeste, Lula acabou virando e terminou com 48,43% dos votos válidos, diante de 43,20% do atual presidente. Desde então, a população do nordeste brasileiro passou a ser alvo de ataques xenofóbicos, sobretudo, nas redes sociais. A região foi a que registrou o maior número de votos para Lula: uma vantagem de 12,9 milhões de votos em relação a Bolsonaro.
O conteúdo aqui investigado, acompanhado da legenda feita pelo autor da publicação, pode passar a falsa impressão de que Bolsonaro estaria se referindo ao povo nordestino ao “oferecer capim” aos eleitores de Lula. A declaração de Bolsonaro de fato ocorreu, mas em 2018, e fazia referência aos eleitores de Lula de uma forma geral, como mostra esta versão mais longa do registro, postada em 9 de abril de 2018.
Enganoso, para o Comprova, é o conteúdo retirado do contexto original e usado em outro de modo que seu significado sofra alterações; que usa dados imprecisos ou que induz a uma interpretação diferente da intenção de seu autor; conteúdo que confunde, com ou sem a intenção deliberada de causar dano.
Alcance da publicação: Até o dia 6 de outubro, a publicação acumulava mais de 56,7 mil curtidas, passava de 19,6 mil comentários e já havia sido compartilhada mais de 84 mil vezes.
O que diz o autor da publicação: Procurado, o autor da publicação se limitou a responder que “o vídeo está no youtube pra todo mundo ver” e, na sequência, bloqueou nosso contato.
Como verificamos: O Comprova fez buscas no Google e em redes sociais com a frase “Bolsonaro oferece capim a eleitores de Lula”. Foram encontradas diversas postagens do mesmo conteúdo e textos em sites que repercutiram a gravação, datados de 2018. Uma das versões, mais longa e com melhor qualidade de imagem, foi submetida à ferramenta InVid para busca reversa. Novas postagens foram localizadas na internet com o mesmo conteúdo, feitas também naquele ano.
Bolsonaro gravou vídeo em 2018
O vídeo em que Bolsonaro oferece capim a eleitores de Lula é antigo. O registro foi feito em abril de 2018, enquanto o atual presidente e candidato à reeleição pelo PL acompanhava uma corrida esportiva na Barra da Tijuca, bairro do Rio de Janeiro onde tem casa. Na época, Bolsonaro era candidato à Presidência da República.
Na gravação, que foi compartilhada diversas vezes nas redes sociais naquele mês, é possível perceber que Bolsonaro se refere a eleitores de Lula de uma forma geral, e não aos da região Nordeste, como tenta fazer crer a versão do vídeo que voltou a circular na internet.
Em uma versão mais longa do vídeo, é possível ver que uma pessoa que cumprimenta Bolsonaro nas imagens faz referência às eleições de 2018, que ocorreram seis meses após o registro. O homem diz: “nosso futuro presidente, tá escutando?”.
Por que investigamos: O Comprova investiga conteúdos suspeitos que viralizam nas redes sociais sobre a pandemia, políticas públicas do governo federal e eleições presidenciais. Conteúdos falsos que envolvem ou mencionam candidatos à Presidência, como a postagem checada neste caso, podem influenciar a decisão do eleitor brasileiro, que deve se basear em informações verdadeiras e confiáveis para definir o voto.
Outras checagens sobre o tema: Neste segundo turno da disputa presidencial, o Comprova já mostrou que é falso que boletim de urna encontrado em Curitiba não foi computado no resultado da eleição, assim como é falso que cidade de Barreiras, na Bahia, registrou número de votos em Lula superior à população do município. Também mostramos ser falsa a informação de que o jogador de futebol Vinicius Jr criticou Bolsonaro em uma postagem no Twitter.