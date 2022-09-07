Vídeo é manipulado para inserir ofensa a Lula em discurso de apoiadora em Pernambuco

Vídeo com trabalhadora rural foi manipulado para inserir xingamentos a Lula Crédito: Divulgação/Comprova

Conteúdo investigado: Vídeo em que uma mulher aparece ao lado de Lula , no palco de um evento, e diz: “Lula, vai tomar no *”. O vídeo é acompanhado pela legenda: “Que fofa! Olha o que ela disse para o Lula ”, e tem inserção de um emoji dando gargalhada, da imagem do atual presidente Jair Bolsonaro sorrindo e a inscrição da interjeição “putz” grafada com “s”.

Onde foi publicado: Shorts do YouTube, Twitter e TikTok.

Conclusão do Comprova: É falso o vídeo em que uma mulher, identificada como a trabalhadora rural Dona Buruca, aparece xingando : É falso o vídeo em que uma mulher, identificada como a trabalhadora rural Dona Buruca, aparece xingando Lula durante um evento político. O conteúdo original foi manipulado com a inserção de uma frase não dita por ela. É possível perceber, inclusive, diferenças entre as vozes da trabalhadora rural e a que profere a sentença ofensiva.

Falso , para o Comprova, é o conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.

Alcance da publicação: Até o dia 6 de setembro, a postagem no shorts do YouTube teve cerca de 2 milhões de visualizações, 54 mil curtidas e 5,1 mil comentários. O compartilhamento alcançou outras redes, com maior ou menor grau de visualização. Somente em um perfil no TikTok, havia mais de 273 mil curtidas e 144 mil compartilhamentos.

O que diz o autor da publicação: Não há informações de contato na página que divulgou o vídeo falso no YouTube, nem foi localizado o perfil em outras redes sociais.

Como verificamos: O Comprova fez contato com a assessoria de imprensa de : O Comprova fez contato com a assessoria de imprensa de Lula , que encaminhou o vídeo original e informou que ele foi gravado durante evento em Serra Talhada, em Pernambuco, no dia 20 de julho. Em seguida, o Comprova fez buscas na internet e consultou reportagens sobre a cobertura da cerimônia publicadas por veículos de imprensa, que confirmaram as informações repassadas pela equipe do ex-presidente e atual candidato à presidência da República.

O Comprova inseriu o link com o vídeo falso na plataforma InVID e constatou, numa busca reversa na internet, a partir de frames do vídeo, que o conteúdo manipulado foi postado também no Twitter e no TikTok.

Visitas a cidades de Pernambuco

Lula e Geraldo Alckmin (PSB), candidato a vice na chapa do petista, percorreram três cidades de Pernambuco nos dias 20 e 21 de julho. Em Serra Talhada, estiveram no dia 20 para realização de ato de pré-campanha na Antiga Estação Ferroviária da cidade. Na ocasião, antes do pronunciamento de Lula e demais autoridades presentes no evento, uma trabalhadora rural, conhecida como Dona Buruca, deu seu depoimento.

“Lula, você tirou o cavalo e o jumento e deixou o homem no carro e na mota (sic) e não pode mais rodar. Não pode comprar gasolina, Lula . Ou vende ou ferrugem vai comer. Lula , Pernambuco, Serra Talhada, tá (sic) pedindo socorro a você. Está lhe pedindo socorro. Volta logo que nós tamo (sic) à tua espera. E esse povo tá todo te esperando, Lula ”.

É possível constatar, no vídeo manipulado, que a voz que profere a ofensa é diferente da de Dona Buruca: outro indicativo de que o conteúdo foi editado para divulgar uma mentira.