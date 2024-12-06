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Projeto Comprova

Vídeo de senador Cleitinho falando sobre milhas e cashback foi alterado por inteligência artificial

Aparentemente feito com ferramentas de IA a partir de um vídeo real, o conteúdo afirma que benefícios seriam obtidos via “medida judicial” que teria sido “decretada”. Tanto a assessoria de imprensa do parlamentar quanto o Procon-MG negaram a veracidade do vídeo

Publicado em 06 de Dezembro de 2024 às 19:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2024 às 19:10
Projeto Comprova: Vídeo de senador Cleitinho falando sobre milhas e cashback foi alterado por inteligência artificial
É falso video que em que supostamente o senador Cleitinho (Republicanos-MG) fala sobre a possibilidade de usuários de cartão de crédito receberem milhas e cashback Crédito: Reprodução Facebook/Arte: A Gazeta
Conteúdo investigadoVídeo mostra o senador Cleitinho (Republicanos-MG), dizendo que após a decretação de uma medida judicial contra as bandeiras de cartões de crédito, consumidores poderiam receber valores significativos em cashback e milhas acumuladas desde 2015. A mensagem ainda orienta os usuários a clicarem em um link para falar com uma “assistente virtual” e realizar um suposto saque.
Onde foi publicado: Facebook.
Conclusão do Comprova: É falso que o senador Cleitinho (Republicanos-MG) tenha gravado vídeo para informar sobre a possibilidade de indenização das donas das bandeiras de cartões de crédito e débito a seus usuários. Uma gravação em que ele sugere mudanças no sistema político, como o fim da reeleição, foi editado, aparentemente com o uso de inteligência artificial, para parecer que o senador estaria denunciando um esquema de ocultação de milhas aos usuários desde 2015.
O vídeo original foi publicado no dia 10 de setembro. Nele, Cleitinho pressionava o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), sobre o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).
Em contato com o Comprova, a assessoria de imprensa de Cleitinho informou que recebeu o vídeo, enviado por apoiadores, e entrou em contato com a Meta, responsável pelo Instagram, Facebook e WhatsApp, para que a empresa removesse o conteúdo.
A versão investigada pelo Comprova estava no Facebook. Nesta quinta-feira, 5, o link não estava mais disponível, o que significa que a Meta ou o responsável por ele apagou o conteúdo ou restringiu o número de pessoas que podem acessá-lo.
Em resposta ao Comprova, o Procon também negou as alegações do vídeo falso. A entidade afirmou que “não intermedia saques, nem realiza quaisquer movimentações em milhas”.
Uma análise feita com a ferramenta TrueMedia indica que há evidências substanciais de que o vídeo tenha sido editado com auxílio de IA, sobretudo a parte de áudio. Na avaliação da trilha sonora, a ferramenta informa: “A transcrição parece uma mensagem promocional ou anúncio em vez de uma fala genuína. A linguagem é muito direta e focada em incitar o ouvinte a tomar uma ação imediata, o que é típico de scripts de marketing. A menção de um “botão” para clicar e a promessa de ganho financeiro imediato sugerem ainda mais que esta não é uma conversa real ou anúncio de notícias, mas sim uma peça com script projetada para capturar a atenção e provocar uma reação”.
Projeto Comprova: Vídeo de senador Cleitinho falando sobre milhas e cashback foi alterado por inteligência artificial
Crédito: Reprodução do site Truemedia.org
Falso, para o Comprova, é o conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.
Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. Até o dia 4 de dezembro, o vídeo alcançou 318 mil visualizações.
Fontes que consultamos: Consultamos o Procon e a assessoria de imprensa do senador e usamos a ferramenta TrueMedia para avaliar a possibilidade de uso de Inteligência Artificial para manipular o conteúdo do vídeo.
Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas e eleições e abre investigações para aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.
Outras checagens sobre o tema: O mesmo vídeo foi checado por Aos Fatos que concluiu que ​​Criminosos usam IA para adulterar vídeo do senador Cleitinho e aplicar golpe.

Investigação e verificação

Investigado por: UOL

Texto verificado por: Estadão, Folha, Metrópoles e A Gazeta

O Projeto Comprova é uma iniciativa colaborativa e sem fins lucrativos liderada e mantida pela Abraji – Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e que reúne jornalistas de 42 veículos de comunicação brasileiros para descobrir, investigar e desmascarar conteúdos suspeitos sobre políticas públicas, eleições, saúde e mudanças climáticas que foram compartilhadas nas redes sociais ou por aplicativos de mensagens. A Gazeta faz parte dessa aliança.

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