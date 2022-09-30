Vídeo de Lula é editado para parecer que petista defende fechamento de igrejas

É enganoso post que afirma que o candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defende o fim das igrejas, padres e pastores. Vídeo sofreu cortes para alterar a fala de Lula. No conteúdo original, o ex-presidente defende o Estado laico, afirma que acredita em Deus e critica a participação da igreja na política brasileira