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Impactos da pandemia

Vestibular da Unicamp será aplicado em dois dias e com menos questões

As mudanças pretendem evitar a aglomeração e reduzir o número de pessoas circulando no mesmo local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2020 às 16:05

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 16:05

Unicamp suspende as atividades por conta do coronavírus
Unicamp suspendeu as atividades por conta do coronavírus Crédito: Antoninho Perri/Ascom/Unicamp
A fim de evitar a aglomeração e reduzir o número de pessoas circulando no mesmo local, a primeira fase do vestibular da Unicamp será realizada em dois dias diferentes, de acordo com a área do curso escolhido pelos candidatos.
Assim, os candidatos aos cursos de ciências humanas, artes, exatas e tecnológicas farão a prova em um sábado e aqueles que optarem por cursos de ciências biológicas ou de saúde fazem a prova no domingo.
Além disso, as provas desta primeira fase terão questões reduzidas, antes eram 90 e agora serão 72. Ao todo serão 12 questões de língua portuguesa e literatura, 12 de matemática e oito questões para cada disciplina: biologia, física, geografia/sociologia, história/filosofia, inglês e química.
O tempo para a realização também sofreu alteração, se antes poderia ser feito em cinco horas, passou para quatro. A segunda fase acontece também em dois dias diferentes.
A primeira fase será em janeiro e a segunda em fevereiro. A definição das datas exatas ainda não foi divulgada pois depende da divulgação pelo Inep dos dias em que o Enem será aplicado, além de uma reunião entre as faculdades públicas paulistas para que não haja coincidência de datas, possibilitando que estudantes participem de mais de um processo seletivo.
Em nota publicada pela universidade, José Alves de Freitas Neto, diretor da Comvest (Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp), afirma que o vestibular manterá o perfil se adequando à atual situação com conteúdos mais acessíveis e articulados às competências e habilidades exigidas pela universidade.
As inscrições podem ser feitas entre 31 de julho e 8 de setembro na página da Comvest (www.comvest.unicamp.br).

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