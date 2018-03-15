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Crime

Vereadora do PSOL, Marielle Franco é assassinada a tiros no Rio

Motorista também foi morto

Publicado em 15 de Março de 2018 às 01:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2018 às 01:30
Marielle Franco, eleita para a Câmara de Vereadores do Rio Crédito: Reprodução/Facebook
A vereadora Marielle Franco (Psol) foi morta a tiros na Rua Joaquim Palhares, no Estácio, na noite desta quarta-feira (14). O motorista que estava com ela também foi morto na ação. Ela também estava acompanhada de uma assessora, que sobreviveu.
A infomação foi confirmada pelo vereador Tarcísio Motta (Psol). Segundo informações do 4º BPM (São Cristovão), agentes da unidade foram acionados para uma ocorrência de roubo de carro com morte na esquina das ruas Joaquim Palhares com João Paulo I, no Estácio.
Marielle tinha acabado de sair de um evento chamado "Jovens Negras Movendo as Estruturas", na Lapa. Ela foi a quinta vereadora mais votada do Rio nas eleições de 2016.
 

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