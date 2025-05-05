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Veja os tipos de conjunções da Língua Portuguesa

Aprenda como os conectores se dividem conforme a relação que estabelecem entre as ideias
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Publicado em 

05 mai 2025 às 11:59

Publicado em 05 de Maio de 2025 às 11:59

As conjunções são divididas em coordenativas e subordinativas (Imagem: fiskes | Shutterstock)
As conjunções são divididas em coordenativas e subordinativas Crédito: Imagem: fiskes | Shutterstock
As conjunções são palavras invariáveis que servem para conectar orações ou dois termos da mesma função sintática. Dentro do estudo, elas são divididas em coordenativas e subordinativas. Além disso, nessa divisão há ainda outras subdivisões. A seguir, conheça quais são!

1. Conjunções coordenativas

Ligam orações independentes ou termos que têm a mesma função sintática. Subdividem-se em:
  • Aditivas: e, nem, mas também, como também, bem como, mas ainda;
  • Adversativas: mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto;
  • Alternativas: ou, ora, já, quer, seja, talvez;
  • Conclusivas: logo, pois (depois do verbo), portanto, por isso, assim;
  • Explicativas: que, porque, pois (antes do verbo).
As conjunções subordinativas se dividem em dez tipos (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)
As conjunções subordinativas se dividem em dez tipos Crédito: Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

2. Conjunções subordinativas

Ligam duas orações dependentes uma da outra. A oração dependente é uma oração subordinada e, portanto, recebe conjunção subordinativa. Subdividem-se em:
  • Integrantes: que, se. Introduzem orações que equivalem a substantivos;
  • Causais:porque, que, como (= porque), visto que, uma vez que, já que, desde que. Introduzem uma oração que é a causa da ocorrência da oração principal;
  • Concessivas: embora, ainda que, apesar de que, mesmo que, por mais que, posto que. Introduzem uma oração com ideia contrária à da principal;
  • Condicionais: se, caso, contanto que, salvo se, a não ser que, desde que, a menos que, sem que. Introduzem uma oração com hipótese para a ocorrência da principal;
  • Conformativas: conforme, como (= conforme), segundo. Introduzem uma oração que exprime a conformidade de um fato com o outro;
  • Finais: para que, a fim de que, que, porque (= para que). Introduzem uma oração que expressa a finalidade para que se realize a principal;
  • Proporcionais: à medida que, à proporção que, ao passo que, quanto mais, quanto menos. Introduzem uma oração que expressa uma proporção à ocorrência principal;
  • Temporais: quando, enquanto, antes que, depois que, logo que, todas as vezes que, desde que, sempre que, assim que. Introduzem uma oração que acrescenta uma circunstância de tempo ao fato da oração principal;
  • Comparativas: como, tanto quanto, tal qual. Introduzem uma oração que expressa a ideia de comparação com a oração principal;
  • Consecutivas: que (depois de tão, tal, tanto), de modo que, de maneira que. Introduzem uma oração que exprime a consequência da principal.
Por Tao Consult

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