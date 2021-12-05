Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Veja os possíveis candidatos à Presidência do Brasil nas eleições de 2022
Corrida

Veja os possíveis candidatos à Presidência do Brasil nas eleições de 2022

A corrida eleitoral conta com dois candidatos, com suas pré-candidaturas, e uma disputa dos que tentam despontar como alternativa na chamada terceira via
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 dez 2021 às 14:45

Publicado em 05 de Dezembro de 2021 às 14:45

Ex-ministro da Justiça Sergio Moro
Ex-ministro da Justiça Sergio Moro Crédito: Pedro Ladeira/Folhapress
A corrida presidencial de 2022 entrou em uma fase decisiva, com as principais pré-candidaturas já colocadas e intensa movimentação dos atuais favoritos - o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o postulante à reeleição Jair Bolsonaro (PL )  - e dos que tentam despontar na chamada terceira via.
Definições que se arrastavam sumiram do radar e, a menos de um ano do pleito, pré-candidatos e partidos travam batalhas por crescimento e consolidação nas pesquisas, formação de alianças e atração de apoios, embora ainda restem pendências no horizonte.

Veja Também

Lula sobre Alckmin: "Quero construir uma chapa para ganhar as eleições"

Papo de Colunista: as eleições de 2022 estão chegando

Moraes deverá usar poderes do STF contra fake news nas eleições

PEÇAS PARA A CORRIDA PRESIDENCIAL DE 2022

O que já era:
  • Definição das principais candidaturas, com volta de Lula, desistência de Luciano Huck e entrada de Sergio Moro, por exemplo
  • Prévias do PSDB concluídas, lançando ao escrutínio João Doria (SP) e clareando o cenário de composições partidárias
  • Filiação de Bolsonaro ao PL, selando o casamento com o centrão e dando início à formação da coalizão que deve apoiá-lo
O que vem aí:
  • Concorrência interna na chamada terceira via em busca de nomes com maior potencial e chance de aglutinar a centro-direita
  • Definições partidárias, com a oficialização da criação da União Brasil (fruto da junção de PSL e DEM) e possíveis federações
  • Ações de Bolsonaro para se garantir no segundo turno, com pagamento do Auxílio Brasil e acirramento da polarização com Lula
10/03/2021 - O Ex-presidente poderá se tornar elegível para as próximas eleições após decisão de juiz do Supremo Tribunal Federal (STF) de anular suas condenações pela Lava Jato.
O Ex-Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT)  Crédito: ETTORE CHIEREGUINI/AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

POSSÍVEIS CANDIDATOS À PRESIDÊNCIA EM 2022

  • Jair Bolsonaro (PL)
  • Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
  • Sergio Moro (Podemos)
  • Ciro Gomes (PDT)
  • João Doria (PSDB)
  • Rodrigo Pacheco (PSD)
  • Simone Tebet (MDB)
  • Luiz Henrique Mandetta (DEM/União Brasil)
  • Luiz Felipe d'Avila (Novo)
  • Alessandro Vieira (Cidadania)
  • André Janones (Avante)
  • Cabo Daciolo (Brasil 35)
  • Leonardo Péricles (UP)
  • Aldo Rebelo (sem partido)

DATAS IMPORTANTES DO CALENDÁRIO ELEITORAL

  • 2 de abril - Prazo final para a filiação partidária e mudança de domicílio eleitoral
  • Abril - Mês da janela partidária, em que parlamentares podem mudar de legenda sem perda de mandato
  • 20 de julho a 5 de agosto - Prazo para a realização das convenções partidárias
  • 15 de agosto - Prazo final para o registro de candidatos na Justiça Eleitoral
  • 16 de agosto - Data em que passa a ser permitido fazer campanha, com pedido de voto
  • 2 de outubro - Primeiro turno da eleição
  • 30 de outubro - Segundo turno da eleição

Veja Também

Telegram será negativamente decisivo na eleição de 2022

TSE inicia testes de segurança da urna eletrônica para eleição de 2022

Brasil precisa enfrentar algumas verdades para a eleição de 2022

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Lula Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados