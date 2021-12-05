Veja os possíveis candidatos à Presidência do Brasil nas eleições de 2022

A corrida presidencial de 2022 entrou em uma fase decisiva, com as principais pré-candidaturas já colocadas e intensa movimentação dos atuais favoritos - o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o postulante à reeleição Jair Bolsonaro (PL ) - e dos que tentam despontar na chamada terceira via.
Definições que se arrastavam sumiram do radar e, a menos de um ano do pleito, pré-candidatos e partidos travam batalhas por crescimento e consolidação nas pesquisas, formação de alianças e atração de apoios, embora ainda restem pendências no horizonte.
PEÇAS PARA A CORRIDA PRESIDENCIAL DE 2022
O que já era:
- Definição das principais candidaturas, com volta de Lula, desistência de Luciano Huck e entrada de Sergio Moro, por exemplo
- Prévias do PSDB concluídas, lançando ao escrutínio João Doria (SP) e clareando o cenário de composições partidárias
- Filiação de Bolsonaro ao PL, selando o casamento com o centrão e dando início à formação da coalizão que deve apoiá-lo
O que vem aí:
- Concorrência interna na chamada terceira via em busca de nomes com maior potencial e chance de aglutinar a centro-direita
- Definições partidárias, com a oficialização da criação da União Brasil (fruto da junção de PSL e DEM) e possíveis federações
- Ações de Bolsonaro para se garantir no segundo turno, com pagamento do Auxílio Brasil e acirramento da polarização com Lula
POSSÍVEIS CANDIDATOS À PRESIDÊNCIA EM 2022
- Jair Bolsonaro (PL)
- Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
- Sergio Moro (Podemos)
- Ciro Gomes (PDT)
- João Doria (PSDB)
- Rodrigo Pacheco (PSD)
- Simone Tebet (MDB)
- Luiz Henrique Mandetta (DEM/União Brasil)
- Luiz Felipe d'Avila (Novo)
- Alessandro Vieira (Cidadania)
- André Janones (Avante)
- Cabo Daciolo (Brasil 35)
- Leonardo Péricles (UP)
- Aldo Rebelo (sem partido)
DATAS IMPORTANTES DO CALENDÁRIO ELEITORAL
- 2 de abril - Prazo final para a filiação partidária e mudança de domicílio eleitoral
- Abril - Mês da janela partidária, em que parlamentares podem mudar de legenda sem perda de mandato
- 20 de julho a 5 de agosto - Prazo para a realização das convenções partidárias
- 15 de agosto - Prazo final para o registro de candidatos na Justiça Eleitoral
- 16 de agosto - Data em que passa a ser permitido fazer campanha, com pedido de voto
- 2 de outubro - Primeiro turno da eleição
- 30 de outubro - Segundo turno da eleição