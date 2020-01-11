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Tendências

Veja o que esteve em alta no Google no Brasil em 2019

A análise foi disponibilizada pelo Google Trends, a ferramenta do buscador que indica o que tem sido mais pesquisado pelos usuários de acordo com a localização em um determinado período

Publicado em 11 de Janeiro de 2020 às 20:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jan 2020 às 20:36
Assuntos em alta no Google no Brasil em 2019 Crédito: Divulgação | Google Trends
Copa América, tabela do Brasileirão, Gugu Liberato, vagas de emprego e Gabriel Diniz. O que os cinco temas tão diferentes tem em comum? Foram os principais assuntos buscados no Google no Brasil em 2019. A análise foi disponibilizada pelo Google Trends, a ferramenta do buscador que indica o que tem sido mais pesquisado pelos usuários de acordo com a localização em um determinado período.
Dentre as perguntas mais buscadas em 2019 em primeiro lugar ficou o WhatsApp, ou o motivo da rede de mensagens instantâneas ter parado de funcionar (Por que o WhatsApp parou de funcionar hoje?). A segunda pergunta foi um tanto curiosa Por que são 21 tiros de canhão?, que trata da homenagem que marca o início dos trabalhos do Legislativo. Na sequência, vieram as perguntas Por que o Japão está na Copa América? (a seleção asiática foi convidada pela federação sulamericana), um questionamento musical Por que Carlinhos Brown saiu do The Voice? (segundo a emissora em que o programa é exibido, a saída é normal e faz parte do revezamento de técnicos). Em último lugar, a pergunta foi de cunho religioso Por que não comer carne na Sexta-Feira Santa? (segundo a fé católica é um sacrifício que deve ser feito na quaresma).
Dentre os acontecimentos mais pesquisados no Brasil no último ano o futebol apareceu no topo com a Copa América em primeiro lugar seguida da Copa do Mundo de Futebol Feminino e Libertadores. Brumadinho ficou em quarto lugar e em quinto o Dia dos Professores. Para ver o que esteve em alta em 2019 no Brasil confira o link.
Com informações da Agência Brasil

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