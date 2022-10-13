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Vazão de água das Cataratas do Iguaçu bate recorde; passarelas são interditadas

Vazão bateu novo recorde do ano e chegou a 13,7 milhões de litros por segundo. As passarelas próximas às quedas d'água, dos lados argentino e brasileiro, foram interditadas por questões de segurança

Publicado em 13 de Outubro de 2022 às 15:53

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

13 out 2022 às 15:53
Consideradas uma das sete maravilhas da natureza, as Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no Paraná, também são famosas por terem o título de o maior conjunto de quedas d'água do mundo. O grande volume de chuva que atingiu a região nos últimos dias assustou, mas ao mesmo tempo proporcionou imagens deslumbrantes das paisagens locais.
Cataratas do Iguaçu registra a segunda maior vazão da história
Cataratas do Iguaçu registra a segunda maior vazão da história Crédito: Twitter @karinazanoni1 | Montagem A Gazeta
Nesta quarta-feira (12), a vazão de água bateu novo recorde do ano e chegou a 13,7 milhões de litros por segundo. De acordo com a Companhia Paranaense de Energia (Copel), que faz o monitoramento, o fluxo considerado normal é de 1,5 milhão de litros de água por segundo.
Conforme a MetSul, esta é considerada a segunda maior vazão das quedas desde o início da medição feita pela companhia de energia. Em junho deste ano, o fluxo havia alcançado 10,4 milhões de litros por segundo.
Em razão do grande volume de água e por razões de segurança, as passarelas das Cataratas do Iguaçu próximas às quedas d'água - do lado argentino e do lado brasileiro - foram interditadas ainda durante a quarta-feira.
Na noite de terça-feira (11), a Copel já havia anunciado estado de emergência na Central Geradora Hidrelétrica Chopim I, instalada no Rio Chopim, entre os municípios de Itapejara d'Oeste e Coronel Vivida, na região sudoeste do Paraná.
"As fortes chuvas que atingiram a região elevaram o nível do rio acima da capacidade máxima do reservatório. Equipes da Copel e da Defesa Civil orientam moradores a deixarem, preventivamente, locais próximos ao rio abaixo da barragem de Chopim I, pelo risco de inundação", informou a Copel.

FORTES CHUVAS ATINGEM O PARANÁ

Desde segunda-feira, 10, a Defesa Civil alerta sobre a possibilidade de chuvas intensas, principalmente no oeste e sudoeste do Estado. Conforme último balanço divulgado, até a tarde de quarta-feira, ao menos 24 municípios foram atingidos por eventos severos que incluíram enxurradas e alagamentos.
As cidades mais afetadas são: Francisco Beltrão, Dois Vizinhos, Vitorino, São Miguel do Iguaçu, Santa Izabel do Oeste e Pato Branco.
Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), há regiões em que as chuvas de outubro já ultrapassaram a média histórica do mês. Em Francisco Beltrão, já são 287,6 mm em 11 dias, frente a uma média de 229 mm, e em Pato Branco as precipitações atingiram 263,2 mm (média de 233 mm).
De acordo com o governo do Paraná, até o momento, 4.423 pessoas foram diretamente afetadas pelas chuvas. Há 389 casas danificadas (ao longo do dia algumas foram reparadas), 161 desabrigados, 1.261 desalojados e duas crianças seguem desaparecidas em Pato Branco (as buscas estão em andamento). Até a publicação desta matéria não havia registro de mortos ou feridos.
As fortes chuvas também provocam desabastecimento de água em pelo menos 28 bairros, e mais de 30 mil domicílios ficaram sem luz.

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