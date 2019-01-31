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Minas Gerais

Vale vai doar R$ 80 milhões para Brumadinho ao longo de dois anos

Medida é para compensar a perda de arrecadação com o rompimento da barragem de rejeitos

Publicado em 31 de Janeiro de 2019 às 20:46

Publicado em 

31 jan 2019 às 20:46
Bombeiros resgatam corpo de vitima do rompimento da barragem da mina Corrego do Feijao , em Brumadinho ( MG ) , na Grande Belo Horizonte Crédito: O Tempo
A mineradora Vale vai doar R$ 80 milhões para o município de Brumadinho como forma de compensar a perda de arrecadação com o rompimento da barragem de rejetos, ocorrida na última sexta-feira (25). O montante será repassado no decorrer de dois anos, segundo o diretor de finanças da Vale, Luciano Siani, que concedeu entrevista à imprensa na cidade mineira.
De acordo com o executivo, será feita uma doação e os valores não serão abatidos de uma eventual indenização. O valor das parcelas ainda não foi definido. A cidade de Brumadinho tem sua economia dependente dos royalties da mineração, chamado de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Cfem).
A mineradora iniciou nesta quinta-feira (31) o cadastro de pessoas que têm parentes mortos ou desaparecidos após o rompimento da barragem. A empresa informou que pagará às famílias R$ 100 mil por pessoa desaparecida ou morta. O atendimento será feito em dois postos, das 14h às 18h, nesta quinta-feira e das 8h às 18h nos demais dias, prioritariamente na Estação do Conhecimento e também no Centro Comunitário do Feijão.
QUALIDADE DA ÁGUA
Siani informou que barreiras de contenção e membranas foram instaladas para monitorar a qualidade da água do Rio Paraopeba, atingido pelos rejeitos. A maior preocupação no momento, segundo o executivo, é a cidade de Para de Minas, que é abastecida pelo rio.

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