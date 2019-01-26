Vale se compromete a pagar R$ 1 bilhão por tragédia

O presidente da Vale, Fabio Schvartsman Crédito: Klabin/Divulgação

Lucas Henrique Gomes, de O Tempo (MG) - O presidente da Vale, Fabio Schvartsman, se comprometeu neste sábado, a fazer o depósito de R$ 1

bilhão em juízo na segunda-feira (28).

A informação foi confirmada pelo advogado geral do Estado, Sérgio Pessoa.

"Eu acabei de acompanhar um oficial de Justiça e intimamos os advogados e o presidente da Vale que estão em Brumadinho. O presidente (da Vale) já se comprometeu a realizar o depósito de R$ 1 bilhão na segunda-feira", disse o advogado geral.

JUSTIÇA BLOQUEIA R$ 1 BILHÃO DA VALE

O juiz Renan Chaves Carreira Machado determinou, na noite dessa sexta-feira (25), o bloqueio de R$ 1 bilhão da mineradora Vale para “imediato e efetivo amparo às vítimas e redução das consequências” do rompimento da barragem da Mina do Feijão, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, em

Minas Gerais.

Na ação protocolada pela Advocacia Geral do Estado, constavam ainda os pedidos de bloqueios de outros R$ 60 bilhões da mineradora entre ações, imóveis e ativos financeiros, mas o juiz entendeu não haver caráter de urgência para efetuar tais indisponibilidades no plantão.

O advogado geral do Estado, Sérgio Pessoa, diz que o valor serve para que sejam promovidas as reparações e intervenções necessárias para que tragédias não se repitam.