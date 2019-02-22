Vale pagará R$ 300 mil em 1º acordo com familiar afetado por tragédia

Crédito: Divulgação - Corpo de Bombeiros

Vale fechou nesta quinta-feira (21) o primeiro acordo com um familiar afetado pelo rompimento da barragem em Brumadinho (MG)

Nathaly Emanuelle da Silva Maia, filha de Renato Rodrigues Maia, ex-empregado da Vale e vítima da tragédia, receberá da empresa R$ 300 mil em uma única parcela. O montante será pago até o dia 20 de março.

O valor se refere a danos morais e quitação de todas as possíveis obrigações.

"O montante obedece rigorosamente o valor que a Vale tem defendido, que é muito acima do valor do teto fixado pela reforma trabalhista e também da média encontrada na jurisprudência", diz Maurício Pessoa, advogado da mineradora.