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Brumadinho

Vale pagará R$ 300 mil em 1º acordo com familiar afetado por tragédia

O valor se refere a danos morais e quitação de todas as possíveis obrigações

Publicado em 

22 fev 2019 às 09:22

Publicado em 22 de Fevereiro de 2019 às 09:22

Crédito: Divulgação - Corpo de Bombeiros
A Vale fechou nesta quinta-feira (21) o primeiro acordo com um familiar afetado pelo rompimento da barragem em Brumadinho (MG).
Nathaly Emanuelle da Silva Maia, filha de Renato Rodrigues Maia, ex-empregado da Vale e vítima da tragédia, receberá da empresa R$ 300 mil em uma única parcela. O montante será pago até o dia 20 de março.
O valor se refere a danos morais e quitação de todas as possíveis obrigações.
"O montante obedece rigorosamente o valor que a Vale tem defendido, que é muito acima do valor do teto fixado pela reforma trabalhista e também da média encontrada na jurisprudência", diz Maurício Pessoa, advogado da mineradora.
Segundo ele, esse acordo "confirma o compromisso público da Vale de uma rápida, devida e justa reparação".

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