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Reconstrução

Vale fará ponte sobre a lama para conectar bairros em Brumadinho

Até lá, a mineradora será também responsável pelo transporte de alunos de escolas locais por uma rota monitorada próxima à mina da Vale

Publicado em 

06 fev 2019 às 17:18

Publicado em 06 de Fevereiro de 2019 às 17:18

Vale construirá ponte sobre a lama para conectar bairros atingidos em Brumadinho Crédito: valter campanato/agência brasil
Uma ponte de 50 metros de extensão sobre a lama será construída pela Vale para conectar os bairros de Casa Branca e do Córrego do Feijão à sede do município de Brumadinho.
Até lá, a mineradora será também responsável pelo transporte de alunos de escolas locais por uma rota monitorada próxima à mina da Vale. A obra e a operação foram anunciadas pela Defesa Civil do Estado de Minas Gerais.
O deslocamento entre o Córrego do Feijão e o centro de Brumadinho era feito em cerca de 30 minutos, antes da ruptura da barragem. Com as estradas bloqueadas pela lama, o caminho dura cerca de duas horas.
Segundo a Defesa Civil de Minas Gerais, o início das obras deve ser nesta quinta-feira (07) ou sexta-feira (08) e deve durar três semanas. A ponte deverá ser permanente e ficará na cidade mesmo após as operações de busca e de limpeza das rodovias no entorno da barragem.
O ponto de construção da ponte é próximo ao encontro da lama com o rio Paraopeba.
Mas até que a ponte fique pronta, a Vale será responsável pelo transporte de alunos entre os dois bairros isolados e o centro de Brumadinho. "Será ofertado o transporte escolar num deslocamento controlado por dentro da mina para agilizar o deslocamento dos estudantes", disse o tenente-coronel Godinho, da Defesa Civil. Segundo ele, o trajeto é seguro.
"As aulas já retornam agora. E não dá para esperar a ponte ficar pronta para dar o acesso das crianças que precisam ter o conhecimento necessário."
Detalhes do calendário escolar ainda serão decididos pela rede pública local. As aulas já deveriam ter começado, mas estão suspensas devido à presença de lama em diversas vias do município.
As autoridades do governo estadual atualizaram o número de mortes na tragédia de Brumadinho, já são 150 (sendo 134 identificados). Outras 182 pessoas estão desaparecidas.

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