Vale divulga lista de 413 funcionários sem contato após tragédia

A Vale divulgou, no início da manhã deste sábado (26), uma lista que é atualizada em tempo real com os nomes de funcionários com os quais não conseguiu contato até o momento.
São 413 trabalhadores, dos quais 90 são terceirizados, de acordo com informações divulgadas às 9h.
Segundo a própria mineradora, a lista é atualizada em tempo real, de acordo com o possível resgate das pessoas.
Nesta sexta (25), a Justiça de Minas Gerais determinou o bloqueio de R$ 1 bilhão da Vale para compor um fundo de financiamento às ações para mitigar os efeitos da tragédia em Brumadinho.
A Vale também destaca que atende a população, família de funcionários e funcionários por meio do 0800 285 7000 e 0800 821 5000.
Em nota, a Vale diz que "lamenta profundamente o acidente e está empenhando todos os esforços no socorro e apoio aos atingidos. A prioridade máxima da empresa, neste momento, é apoiar nos resgates para ajudar a preservar e proteger a vida de empregados, próprios e terceiros, e das comunidades locais".
CONFIRA A PRIMEIRA LISTA DA VALE DOS FUNCIONÁRIOS SEM CONTATO APÓS TRAGÉDIA
Abner Pereira Dos Santos
Adair Custodio Rodrigues
Adelson Claudio De Jesus
Ademario Bispo
Adisley Vinicio Caio
Admilson Rodrigues Monteiro
Adnilson Da Silva do Nascimento
Adriano Aguiar Lamounier
Adriano Caldeira Do Amaral
Adriano Gonçalves dos Anjos
Adriano Junio Braga
Ailton Pereira Dos Santos
Alex Mario Moraes Bispo
Alexandre De Sales Barbosa
Alexis Adriano Da Silva
Alexis Cesar Jesus Costa
Alisson Martins de Souza
Allison Andrade Duarte Silva
Aloisio Carlos Mendes
Altair Jesus Da Silva
Amanda de Araujo Silva
Amarina De Liordes Ferreira
Amauri Geraldo da Cruz
Amilson Andrade Pessoa Junior
Ana Paula da Silva Mota
Anailde Souza Pereira
Andre Luiz Almeida Santos
Andrea Ferreira Lima
Angelica Aparecida Avila
Angelita Cristiane Freitas De Assis
Angelo Gabriel da Silva Lemos
Anizio Coelho Dos Santos
Antonio Geraldo Alves
Antonio Luciano Pedrosa Silva
Antonio Marcos Nunes
Antônio Ribas
Arildo De Amorim Carmo
Arildo Patricio Passos
Armando Rage Grossi
Aroldo Oliveira
Artur Vinicius Dos Santos
Brenda Maria Maia Campos
Bruna Lelis de Campos
Bruno Eduardo Gomes
Bruno Rocha Rodrigues
Camila Santos de Faria
Camilo de lelis do Amaral
Carla Borges Pereira
Carlos Alberto Da Fonseca
Carlos Antonio
Carlos Augusto dos Santos Pereira
Carlos Eduardo Campos Do Amaral
Carlos Eduardo de Souza
Carlos Eduardo Faria
Carlos Magno De Almeida
Carlos Roberto da Silveira
Carlos Roberto Deusdedit
Carlos Roberto Pereira
Carlos Roberto Souza
Caroline Mirian da Silva Reis
Cassia Regina Santos Souza
Cassio Cruz Silva Pereira
Claldiene de Fatima Severiano
Claudio Aparecido da Silva Almeida
Claudio Fernando Padila
Claudio Leandro Rodrigues Martins
Claudio Marcio Dos Santos
Cleidson Aparecido Moreira
Cleiton Luiz Moreira Silva
Cristhiani Franca da Fonseca Penido
Cristhiano Almeida Rocha
Cristiane Antunes Campos
Cristiano Braz Dias
Cristiano Clemente Patrocinio
Cristiano Jorge Dias
Cristiano Passos Sousa
Cristiano Serafim Ferreira
Cristiano Vinicius Oliveira De Almeida
Cynthia Martins Brandao
Daiana Caroline Silva Santos
Daniel francisco Orlando
Daniel Guimarães Almeida Abdalla
Daniel Messias Nunes
Daniel Muniz Veloso
Daniel Tadeu Ferreira Costa
David Marlon Gomes Santana
Delfonso Geraldo Da Silva
Denilson Bleme Candido
Denilson Rodrigues
Denis Rodrigues Saiao
Denis Silva
Dennis Augusto Da Silva
Derli Batista De Oliveira
Diego Antonio de Oliveira
Diego Geraldo Marinho
Diego Hermano Da Silva Martins
Diogo Soares Matozinhos
Dirceu Dias Barbosa
Djener Paulo Las Casas Melo
Douglas Abdo De Souza
Eder Luiz Alves Diniz
Edgar Bento Da Silva
Edgar Carvalho Santos
Edgar Santos
Edimar da Conceicao de Melo Sales
Edione Reis
Edirley Antonio Campos
Edivaldo Alves Moreira
Edmar De Rezende
Ednei Candido Rodrigues
Ednilson dos Santos Cruz
Edson Geraldo Eleoterio
Edson Rodrigues dos Santos
Eduardo Batista Gama Diniz
Eduardo Da Silva Araujo
Edymayra Samara Rodrigues Coelho
Egilson Pereira de Almeida
Eliane de Oliveira Melo
Elias De Jesus Nunes
Elias Jose de Moura
Elindro Batista de Passos
Elisson Ribeiro De Oliveira
Eliveltom Mendes Santos
Elizabeth de Oliveira Espindola
Elizeu Caranjo De Freitas
Elon Silva Figueiredo
Elson Ribeiro De Oliveira
Emerson Jose da Silva Augusto
Eridio Dias
Eudes Jose De Souza Cardoso
Eva Maria de Matos
Evandro Luiz Dos Santos
Evenir Nascimento
Everton Guilherme Ferreira Gomes
Everton Lopes Ferreira
Fabio Lucio De Paiva
Fabricio Henrique Silva Rodrigues
Fabricio Henriques da Silva
Fabricio Lucio Faria
Fabricio Ramos Silva
Fauller Douglas da Silva Miranda
Felipe Jose de Oliveira
Fernanda Cristhiane da Silva
Flaviano Fialho
Francis Marques da Silva
Gabriel Augusto Maia Rios
Geikson Taytson Amador Campos Lacerda
Genercy Pereira da Silva
George Conceicao de Oliveira
Geraldo de Medeiro Filho
Geraldo Ribeiro De Morais
Gilberto Joaquim Da Silva
Giovani Paulo Da Costa
Gisele Moreira da Cunha
Gislaine Michelle de Oliveira Anastacio
Gislene Conceicao Amaral
Givaldo Antonio dos Santos
Glayson Leandro Da Silva
Gleison Welbert Pereira
Gustavo Andrie Xavier
Gustavo Junior Souza
Gustavo Moreira De Faria
Gustavo Queiroz Esteves
Haroldo Junior De Oliveira
Helbert Firmino Pena
Helder Correa Dos Reis
Helder Pires Borges
Heleno Andre Da Silva
Herminio Ribeiro Lima Filho
Hernane Junior Morais Elias
Hugo Marques Barbosa
Hugo Maxs Barbosa
Iaria Luiza Silva Sousa
Icaro Dougles Alves
Isacc Xavier Dos Santos
Istelio Barbosa de Araujo
Ivan Alves
Ivan Batista Da Silva
Ivan Lucio Da Silva
Izabela Barroso Camara Pinto
Jaconias Goncalves Da Silva
Jailson Patrick Martins dos Reis
Jailson Rodrigues Martins
Jairo Nunes Dos Santos
Janice Helena Do Nascimento
Jaqueline Amorim dos Santos
Jardel Souza Dutra
Jeferson Alberto Pereira Silva
Jenner Leonardo Guimaraes Rezende
Jeremias De Jesus Rocha
Jesiel Eduardo da Paixao
Jhobert Donadonne Gonçalves Mendes
Jhonathan Santos Rocha
Joao Batista Da Costa
Joao Paulo Autino
Joao Paulo De Almeida Borges
Joao Paulo Pizzani Valadares Mattar
Joiciane de Fatima dos Santos
Jonatas Lima Nascimento
Jonis Andre Nunes
Jorge Luiz Ferreira
Jorge Vicente da Silva
Jose Apolinario Ferreira
Jose Carlos Domeneguete
Jose De Avila
Jose Eduardo Soares
Jose Francisco Mateiro
Jose Henriques Neto
Jose Maria da Conceicao Araujo
Josiane Santos
Jucelia Pereira Lima de Oliveira
Juliana Creizimar De Resende Silva
Juliana Esteves Da Cruz Aguiar
Juliana Parreiras Lopes
Julio Cesar De Freitas
Junia Firmino Prado
Juraci Santos Padilha Souza
Katia Aparecida da Silva
Katia Gisele Mendes
Keleson Maia De Aguiar
Kelyson Martins Fraga
Leandro Borges Candido
Lecilda De Oliveira
Lelis Marcos De Oliveira Melo
Lenilda Cavalcante Andrade
Lenilda Martins Cardoso Diniz
Leonardo da Silva Godoy
Leonardo dos Reis Azevedo
Leonardo Pires de Souza
Leticia Mara Anizio de Almeida
Leticia Rosa Ferreira Arrudas
Lilian De Melo Costa
Liz Mirna
Lourival Alexandre De Queiroz
Lourival Dias de Rocha
Lucas Misael de Souza Coutinho Gomes
Luciano Batista Das Chagas
Luciano de Almeida Rocha
Luciano Ferreira Da Silva
Luciano Las Casas Goncalves
Lucimara Martins Cardoso Coelho
Lucio Pereira De Lima
Lucio Rodrigues Mendanha
Luis Antonio Parreiras
Luis Felipe da Silva Mendes
Luiz Antonio De Miranda
Luiz carlos Silva Reis
Luiz Cordeiro Pereira
Luiz De Oliveira Silva
Luiz Felipe Alves
Maicon Vitor Alves Santos
Manoel Wilton Alves de Souza
Marceleia da Silva Prado
Marcelle Porto Cangussu
Marcelo Alves De Oliveira
Marcelo Alves de Oliveira
Marcelo Guimaraes
Marcelo Henrique Nascimento
Marcelo Magela Coelho
Marcelo Tito Da Silva
Marcio de Freitas Grilo
Marcio Pampulini Junior
Marcio Tulio Rezende Amaral
Marco Antonio Ribeiro da Silva
Marco Aurelio Santos Barcelos
Marco Sandro Ribeiro
Marcos Evangelista Da Cruz
Marcos Lucio De Oliveira
Marcos Roberto Silva de Souza
Marcos Vinicius Borges do Carmo
Marcus Tadeu Ventura Do Carmo
Mario Miranda Marques
Marlon Rodrigues Goncalves
Mauricio Lauro de lemos
Mauro Ferreira Do Prado
Mauro Lucio Santos
Max Elias De Medeiros
Maycom Augusto Da Silva Paula
Messias Alipio Medeiros Leite
Milene Cristina Costa Souza
Miraceibel Rosa
Miramar Antonio Sobrinho
Moises Moreira De Sales
Natalia Fernanda da Silva Andrade
Nathalia de Oliveira Porto Araujo
Neemias Martins da Silva
Neftali Goncalves Da Silva
Nelson Prado Junior
Nilson Barbosa
Nilson Dilermando Pinto
Nilton Nilo Martins Severino
Nilton Xisto
Ninrode de Brito Nascimento
Noe Sancao Rodrigues
Noel Borges
Norberto Paula Fernandes
Olavo Henrique Coelho
Olimpo Gomes Pinto
Oseias Sales Barbosa
Oziel Vieira Da Silva
Ozilis Adalberto Ferreira
Patrick Giordani Gomes
Patrick Petterson Ambrosio Almeida
Paulo Natanael de Oliveira
Paulo Sergio Cardoso De Almeida
Paulo Sergio Fecundo
Paulo Wellington Da Silva
Pedro Bernardino de Sena
Petersen Coelho Andronico
Poliana de Souza Oliveira
Priscila Elen Silva
Rafael Mateus De Oliveira
Rafhael Euber Martins Boanares
Ramon Junior Pinto
Rangel da Silva Araujo
Rangel do Carmo Januario
Reginaldo Ferreira De Oliveira
Reginaldo Henriques Chaves
Reginaldo Rodrigues Reis
Reinaldo Goncalves
Reinaldo Marques
Reinaldo Simão de Oliveira
Renato Eustaquio De Sousa
Renato Rodrigues Da Silva
Renato Rodrigues Maia
Renato Vieira Caldeira
Renildo Aparecido Do Nascimento
Ricardo Alves Caetano
Ricardo Generoso De Brito
Richard Heindel Melo Xavier
Roberto das Graças Simplicio
Roberto Mauro Martins Dos Santos
Robson Cleber Passos
Rodney Sander Paulino Oliveira
Rodrigo Diniz Silva
Rodrigo Miranda dos Santos
Rodrigo Monteiro Costa
Rodrigo Monteiro Costa
Rogerio Antonio Dos Santos
Roliston Teds Pereira
Rolni Angelo Da Silveira
Ronaldo Aparecido Dos Santos
Ronan De Castro Pinheiro
Ronnie Von Olair Da Costa
Rosaria Dias Da Cunha
Roselia Alves Rodrigues Silva
Rosiane Sales Souza Ferreira
Ruberlan Antonio Sobrinho
Ruy Nunes Ferreira
Samara Cristina dos Santos Souza
Samuel Da Silva Barbosa
Sandro Andrade Goncalves
Sebastião Divino Santana
Sebastiao Gomes
Sergio Carlos Rodrigues
Sergio Geraldo Penido
Sergio Goncalves Da Silva
Sergio Magalhaes Diniz
Sidnei Marcos Da Rocha
Simone Vieira Benfica Silva
Sinval Soares Figueiredo
Sueli De Fatima Marcos
Terceiros local
Terlam de Mattos Oliveira
Thiago Leandro Valentim
Thiago Mateus Costa
Tiago Barbosa Da Silva
Tiago Coutinho do Carmo
Tiago Luiz Martins Amorim
Tiago Tadeu Mendes da Silva
Vagner Nascimento Da Silva
Valdeci de Souza Medeiros
Valdilei Rocha Gomes
Valter Luis Da Silva
Vanderley De Souza Fecundo
Vanderlucio Coelho Dos Santos
Vanderlucio Dos Santos
Varley Moreira Pinto
Vicente Aparecido De Amorim
Victor Alexandre de Souza
Vinicius De Paula
Vinicius Rodrigues Alexandrino
Wagner Lopes Sergio
Wagner Rodrigues Monteiro
Wagner Valmir Miranda
Walaci Junhior Candido da Silva
Waldeci Fernandes Pego
Waldemar Maria Botelho
Walisson Eduardo Paixao
Wallisson Lemos Da Silva
Wanderson Carlos Pereira
Wanderson Oliveira Valeria
Wanderson Paulo da Silva
Wanderson Ribeiro Da Silva
Wanderson Soares Mota
Waner Costa Magalhaes
Warley Gomes Marques
Warley Lopes Moreira
Wdison Cesar Barbosa
Weberth Ferreira Sabino
Weberth Ferreira Sabino
Wedson Pereira Da Silva
Wellington Da Rocha Ribeiro
Wendell Rodrigues Pereira
Weslei Antonio Belo
Weslei Silva Ferreira
Wesley Antonio Das Chagas
Wiliam Isidoro de Jesus
Willian Jorge Felizardo Alves
Wilson Candido Batista Junior
Wilson Jose Da Silva
Zilber Ferreira