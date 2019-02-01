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Brumadinho

Vale contrata escritório de advocacia para avaliar causas de desastre

Segundo a mineradora, o escritório vai selecionar peritos e trabalhar com eles na apuração

Publicado em 

01 fev 2019 às 00:46

Publicado em 01 de Fevereiro de 2019 às 00:46

Militares israelenses em resgate de vítimas em Brumadinho Crédito: Divulgação | Israel Defense Forces
A Vale contratou o escritório de advocacia Skadden, Arps, Slate, Meagher e Flom LLP para auxiliar nas investigações sobre as causas do rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG). Segundo a mineradora, o escritório vai selecionar peritos e trabalhar com eles na apuração.
"O escritório prestará assessoria à Vale em várias questões legais decorrentes do rompimento da Barragem I, incluindo em relação a certas medidas que a companhia pode tomar em resposta ao rompimento", diz a Vale em comunicado. Segundo a companhia, a comunicação com a Skadden e os trabalhos dos peritos serão protegidos pelo privilégio da relação advogado e cliente, exceto se a Vale dispensar esse privilégio, ou se as autoridades brasileiras apreenderem os registros da mineradora.

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