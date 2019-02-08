Vale compra equipamentos novos para IML de Belo Horizonte

O diretor-presidente da Vale, Fabio Schvartsman, durante entrevista coletiva, sobre rompimento de barragem em Brumadinho. Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

A mineradora

informou nesta quinta-feira (07) que comprou equipamentos novos para o

de

, local onde estão sendo reconhecidos os corpos das vítimas da tragédia de

. Segundo a empresa, já foi instalado no IML

um flat scan, que custou R$ 1,3 milhão e permite escanear raios x para laudos periciais.

De acordo com a Defesa Civil de Minas Gerais , dos 150 corpos encontrados na área atingida pelos rejeitos da barragem da mina Córrego do Feijão, 16 ainda não foram identificados, e há 182 desaparecidos.

O Instituto Médico-Legal ainda deverá receber outros aparelhos. De acordo com a mineradora, o valor total dos equipamentos é estimado em R$ 6,5 milhões.