Vale compra equipamentos novos para IML de Belo Horizonte

A mineradora
informou nesta quinta-feira (07) que comprou equipamentos novos para o
de
, local onde estão sendo reconhecidos os corpos das vítimas da tragédia de
. Segundo a empresa, já foi instalado no IML
um flat scan, que custou R$ 1,3 milhão e permite escanear raios x para laudos periciais.
De acordo com a Defesa Civil de Minas Gerais, dos 150 corpos encontrados na área atingida pelos rejeitos da barragem da mina Córrego do Feijão, 16 ainda não foram identificados, e há 182 desaparecidos.
O Instituto Médico-Legal ainda deverá receber outros aparelhos. De acordo com a mineradora, o valor total dos equipamentos é estimado em R$ 6,5 milhões.
O rompimento da barragem de rejeitos ocorreu há duas semanas no município de Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte.