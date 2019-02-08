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Reconhecimento de vítimas

Vale compra equipamentos novos para IML de Belo Horizonte

Segundo a empresa, já foi instalado no IML um flat scan, que custou R$ 1,3 milhão e permite escanear raios x para laudos periciais

Publicado em 

07 fev 2019 às 21:39

Publicado em 07 de Fevereiro de 2019 às 21:39

O diretor-presidente da Vale, Fabio Schvartsman, durante entrevista coletiva, sobre rompimento de barragem em Brumadinho. Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil
A mineradora
Vale
informou nesta quinta-feira (07) que comprou equipamentos novos para o
Instituto Médico-Legal (IML)
de
Belo Horizonte
, local onde estão sendo reconhecidos os corpos das vítimas da tragédia de
Brumadinho
. Segundo a empresa, já foi instalado no IML
um flat scan, que custou R$ 1,3 milhão e permite escanear raios x para laudos periciais.
De acordo com a Defesa Civil de Minas Gerais, dos 150 corpos encontrados na área atingida pelos rejeitos da barragem da mina Córrego do Feijão, 16 ainda não foram identificados, e há 182 desaparecidos.
O Instituto Médico-Legal ainda deverá receber outros aparelhos. De acordo com a mineradora, o valor total dos equipamentos é estimado em R$ 6,5 milhões.
O rompimento da barragem de rejeitos ocorreu há duas semanas no município de Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte.

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