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Covid-19

Vale altera serviços de trens de passageiros das ferrovias Vitória Minas e Carajá

A taxa de ocupação dos vagões será reduzida pela metade para evitar aglomerações a bordo, é uma das medidas seguidas pela orientação da Organização Mundial da Saúde

Publicado em 19 de Março de 2020 às 16:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 16:11
Trem da Vale na Estrada de Ferro Vitória a Minas Crédito: Agência Vale/Divulgação
A Vale informou que o serviço dos trens de passageiros da Estrada de Ferro Carajás (EFC) e da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) será alterado a partir deste sábado, 21. A mudança, segundo a empresa, tem como objetivo é conter a expansão da covid-19.
A taxa de ocupação dos vagões será reduzida pela metade para evitar aglomerações a bordo. A medida é necessária para aumentar o espaçamento entre as poltronas, seguindo orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS).
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A higienização nos vagões, que já havia sido intensificada, será ainda mais frequente durante as viagens e nas paradas de manutenção.
Na Estrada de Ferro Vitória a Minas, o trem circulará no sentido Vitória-Belo Horizonte às segundas, quartas e sextas-feiras. No sentido contrário (Belo Horizonte-Vitória), a circulação será às terças, quintas-feiras e sábado. No domingo, a circulação será suspensa em ambos os sentidos.
Na Estrada de Ferro Carajás, os dias, os horários e a frequência praticados permanecem inalterados até o momento.
Os passageiros que tiverem suas viagens canceladas, ou mesmo, que preferirem não viajar nesse momento de contingência, terão a opção de solicitar o reembolso do bilhete, no prazo de até 30 dias, ou a remarcação da passagem, sem custo adicional.

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