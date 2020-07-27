Vacinação pode começar em janeiro, diz Doria

O governador João Doria (PSDB) afirmou que espera que a vacina contra o vírus seja produzida em São Paulo a partir de dezembro, e que a população possa começar a ser vacinada na sequência.
Isso acontecerá se "não houver problemas na nova fase de pesquisas" da vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a empresa chinesa Sinovac, na terceira fase de testes desde a última semana.
O secretário Gorinchteyn afirmou que a atual fase busca avaliar se o corpo consegue produzir anticorpos sustentados em níveis altos, ou seja, se garante a imunidade da população por um período prolongado.