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Campanha Covid

Vacinação para população de SP deve ter início a partir de 23 de março

Segundo o secretário municipal da Saúde de São Paulo, Edson Aparecido, a data, contudo, é "uma estimativa", pois depende do recebimento das doses do imunizante.

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 17:21

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 jan 2021 às 17:21
Doses da vacina CoronaVac
Doses da vacina CoronaVac serão dadas aos idosos a partir de 23 de março.  Crédito: Governo do Estado de São Paulo
Idosos com mais de 75 anos na capital paulista receberão a primeira dose da vacina contra a Covid-19 somente a partir de 23 de março, segundo o secretário municipal da Saúde de São Paulo, Edson Aparecido. A data, contudo, é "uma estimativa", pois depende do recebimento das doses do imunizante.
A vacinação dos profissionais de saúde da rede municipal teve início nesta terça-feira (19), no Hospital Municipal Dr. José Soares Hungria, em Pirituba, zona norte. Essa etapa da fase prioritária, que inclui também idosos residentes em Instituições de Longa Permanência e indígenas aldeados, deve seguir ao longo de fevereiro e março.
"A partir daí, a gente inicia a vacinação dos idosos nas nossas unidades de saúde e nos postos espalhados pela cidade. Mas a gente ainda depende [da chegada] das vacinas", afirma o secretário.
Nesta terça, a Prefeitura de São Paulo recebeu 203 mil doses da Coronavac, que serão distribuídas para instituições públicas e particulares de saúde que atendem pacientes com a Covid-19. Nelas, por enquanto, serão imunizados somente profissionais da linha de frente do combate à doença, o que representa cerca de 40% do total de trabalhadores da saúde no município.
A prefeitura aguarda o recebimento de outras 203 mil doses em até 15 dias para administrar o reforço da vacina.
Quando a vacinação estiver disponível para a população em geral, de acordo com Edson Aparecido, serão realizadas campanhas para informar quando e aonde as pessoas devem ir.
"Nesse momento, não adianta as pessoas irem a uma unidade de saúde [para receber a vacina contra a Covid-19], porque ainda não chegou esse momento da vacinação."

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