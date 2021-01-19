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CoronaVac

Estado de São Paulo ultrapassa 5.000 vacinados contra Covid-19

Os dados foram divulgados pelo "Vacinômetro", ferramenta do governo João Doria (PSDB) que faz a contagem em tempo real da campanha de imunização.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 jan 2021 às 16:27

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 16:27

A Sinovac tem feito progressos significativos no desenvolvimento de uma vacina, chamada de CoronaVac
A Sinovac tem feito progressos significativos no desenvolvimento de uma vacina, chamada de CoronaVac Crédito: Reuters/Folhapress
O estado de São Paulo ultrapassou os 5.000 vacinados contra Covid-19 na tarde desta terça-feira (19), segundo dados do Vacinômetro, ferramenta do governo João Doria (PSDB) que faz a contagem em tempo real da campanha de imunização.
A técnica de enfermagem Liane Santana Mascarenhas Tinoco, 49, primeira pessoa a ser vacinada contra a Covid-19 no interior do estado de São Paulo.
O contador do Vacinômetro, lançado nesta terça, ficou fora do ar entre às 13h30 e 14h e quando voltou mostrava que 5.364 pessoas tinham sido imunizadas. Depois disso, o contador voltou a cair novamente, retornando por volta das 15h, com 5.482 vacinados. Segundo o governo estadual, a instabilidade se deve ao grande número de acessos à ferramenta.
Qualquer pessoa pode acessar os números do Vacinômetro que estão disponíveis do site www.saopaulo.sp.gov.br. As informações sobre os imunizados são fornecidas pela Vacivida, plataforma digital que faz acompanhamento digital individualizado e em tempo real do registro das pessoas vacinadas.
O sistema Vacivida foi desenvolvido pela pela Prodesp (empresa de tecnologia do governo de São Paulo) e produz relatórios atualizados de doses aplicadas e a cobertura vacinal atualizada dos 645 municípios paulistas. Segundo o governo do estado, o sistema também está integrado ao aplicativo Poupatempo Digital e poderá abastecer a base de dados do Ministério da Saúde.
Além dos relatórios, a plataforma vai disponibilizar ainda o pré-cadastro para as pessoas participarem da campanha de imunização contra o coronavírus em São Paulo. O sistema fará o registro digital da vacinação e enviará um lembrete para a pessoa avisando sobre a aplicação das segunda dose. Ele também vai notificar a Vigilância Epidemiológica sobre possíveis eventos adversos individuais.
Após ser imunizada, cada pessoa receberá um comprovante com QR Code direcionado ao aplicativo do Poupatempo Digital. Ele dará acesso a um documento digital que certificará a participação na campanha, evitando fraudes.

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