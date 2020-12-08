Vacina antecipada coloca em jogo credibilidade, diz governador de Goiás

Ronaldo Caiado, governador de Goiás Crédito: Divulgação/Governo de Goiás

"Nos preocupa o governador de São Paulo dizer que vai iniciar vacinação em 25 de janeiro. Isso coloca em jogo a credibilidade dos demais governadores", afirmou Caiado após reunião de governadores com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em Brasília (DF).

Caiado ressaltou que o plano de imunização contra covid-19 é responsabilidade do governo federal e citou um "desconforto enorme" após o anúncio de Doria na segunda-feira (7). "Nunca vi na vida um Estado querer sair na frente de outro", completou. Mesmo sem qualquer vacina contra Covid-19 aprovada no País, o governador goiano, que é médico e cujo Estado sofre com novo crescimento de casos de Covid-19, disse esperar que a "vacina chegue antes de segunda onda" da doença no País.