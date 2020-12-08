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Críticas

Vacina antecipada coloca em jogo credibilidade, diz governador de Goiás

Caiado ressaltou que o plano de imunização contra Covid-19 é responsabilidade do governo federal e citou um 'desconforto enorme' após o anúncio de Doria
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 dez 2020 às 17:33

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 17:33

Ronaldo Caiado, governador de Goiás
Ronaldo Caiado, governador de Goiás Crédito: Divulgação/Governo de Goiás
Aliado do presidente Jair Bolsonaro, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), criticou nesta terça-feira (8), o colega paulista, João Doria (PSDB), por anunciar o início da vacinação contra Covid-19 em São Paulo a partir de 25 de janeiro com a CoronaVac, desenvolvida pelo Instituto Butantã e a Sinovac.
"Nos preocupa o governador de São Paulo dizer que vai iniciar vacinação em 25 de janeiro. Isso coloca em jogo a credibilidade dos demais governadores", afirmou Caiado após reunião de governadores com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em Brasília (DF).
Caiado ressaltou que o plano de imunização contra covid-19 é responsabilidade do governo federal e citou um "desconforto enorme" após o anúncio de Doria na segunda-feira (7).  "Nunca vi na vida um Estado querer sair na frente de outro", completou. Mesmo sem qualquer vacina contra Covid-19 aprovada no País, o governador goiano, que é médico e cujo Estado sofre com novo crescimento de casos de Covid-19, disse esperar que a "vacina chegue antes de segunda onda" da doença no País.
Para Caiado, Pazuello deixou claro que medidas estão sendo tomadas pelo governo federal e que cada governador está preocupado em fazer vacina chegar o mais rápido possível à população. Sobre o possível plano de vacinação emergencial, caso seja autorizado pelo governo, o governador afirmou que a prioridade seria para profissionais da área de Saúde, "os que estão mais expostos" e que se a Agência Nacional de Vigilância Sanitária não se manifestar em 72 horas qualquer perdido estaria autorizado.

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