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Eleições 2022

"Urna deve ser a grande e única juíza da disputa política", diz Lira

O presidente da Câmara pediu, no Twitter, que deixem o eleitor ter emprego e vacina, que dê seu veredicto em outubro de 2022, quando se encontrará com a urna

Publicado em 10 de Julho de 2021 às 12:28

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

10 jul 2021 às 12:28
Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e presidente da República, Jair Bolsonaro
Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e presidente da República, Jair Bolsonaro Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), se manifestou, há pouco, após instituições reagirem às crescentes ameaças do presidente Jair Bolsonaro à realização de eleições no País em 2022, caso o voto impresso não seja aprovado.
Lira pediu, no Twitter, que deixem o eleitor ter emprego e vacina, que dê seu veredicto em outubro de 2022, quando se encontrará com a urna. "Essa sim, a grande e única juíza de qualquer disputa política", escreveu. Conforme ele, o compromisso do governo é e continuará sendo trabalhar pelo crescimento e a estabilidade do País.
O presidente da Câmara disse que a Casa será sempre a voz de um povo livre e democrata, e que sempre estará pronta para ajudar o Brasil a continuar a crescer e a se encontrar com seu destino de País desenvolvido e socialmente justo.
"Nossas instituições são fortalezas que não se abalarão com declarações públicas e OPORTUNISMO. Enfrentamos o pior desafio da história com milhares de mortes, milhões de desempregados e muito trabalho a ser feito", afirmou, usando o termo em letras maiúsculas.

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