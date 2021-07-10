"Urna deve ser a grande e única juíza da disputa política", diz Lira

Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e presidente da República, Jair Bolsonaro Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Lira pediu, no Twitter, que deixem o eleitor ter emprego e vacina, que dê seu veredicto em outubro de 2022, quando se encontrará com a urna. "Essa sim, a grande e única juíza de qualquer disputa política", escreveu. Conforme ele, o compromisso do governo é e continuará sendo trabalhar pelo crescimento e a estabilidade do País.

O presidente da Câmara disse que a Casa será sempre a voz de um povo livre e democrata, e que sempre estará pronta para ajudar o Brasil a continuar a crescer e a se encontrar com seu destino de País desenvolvido e socialmente justo.