Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Universidade tem que responder a perguntas da sociedade, diz ministro
Milton Ribeiro

Universidade tem que responder a perguntas da sociedade, diz ministro

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, ressaltou que "por isso, as universidades que estão sendo planejadas deverão abrir cursos ligados à sua realidade"

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 15:53

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

27 out 2021 às 15:53
Milton Ribeiro, ministro da Educação
Milton Ribeiro, ministro da Educação Crédito: Isac Nóbrega/ PR
O ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse nesta quarta-feira (27) que é importante as universidades manterem-se em sintonia com as necessidades da sociedade.
“A universidade tem que responder às perguntas que a sociedade está fazendo, se não ela fica irrelevante. Uma delas é essa questão do emprego e da demanda da mão de obra”, ressaltou Ribeiro, ao participar do 23º Fórum Nacional do Ensino Superior Particular Brasileiro.
Segundo o ministro, por isso, as universidades federais que estão sendo planejadas deverão abrir cursos ligados às suas realidades. A criação desses campi ainda dependem, contudo, de diversos trâmites. destacou Ribeiro, “Das cinco universidades que o governo pretende criar – vai depender da economia e do Parlamento - três estão localizadas em estados do Norte e do Nordeste que só possuem uma universidade federal."
Ribeiro disse que algumas dessas instituições deverão atender populações em áreas de difícil acesso. “Quando quero criar uma segunda universidade do Amazonas, eu quero criar uma universidade lá na tríplice fronteira do Brasil, no Alto Solimões, em Benjamin Constant, [em] que só se chega de avião ou de barco”, citou.
Apesar de enfatizar a importância dos currículos para o sucesso das novas instituições, o ministro lembrou que as universidades têm autonomia para decidir quais cursos serão abertos e o tamanho deles. “O que nós queremos é abrir novas vagas, sim, mas a universidade tem autonomia. O MEC [Ministério da Educação] não tem autorização sequer, nas universidades federais, de determinar a criação ou a supressão de nenhum curso”, ressaltou.
Desburocratização
Ribeiro disse que está trabalhando para desburocratizar os processos de regularização das instituições privadas. “O que eu tento fazer no MEC hoje é o seguinte: eu estou tentando olhar os senhores como pessoas que querem o melhor para a educação e são gente séria”, disse, afirmou, dirigindo-se a uma plateia de dirigentes de universidades.
Para o ministro, as regulamentações atuais são muito pesadas em relação às entidades privadas. Pela legislação atual, disse Ribeiro, o MEC olha para o mercado e para as instituições privadas e vê todos como pessoas que querem de alguma forma fraudar a legislação. "Então, fazem prova e contraprova”, enfatizou.
É justamente esse modelo que o ministro disse querer mudar. “É isso que a gente precisava eliminar dessa burocracia do MEC. Isso que eu estou tentando fazer. Caminha devagar, porque são leis, portarias, decretos e tudo mais”, acrescentou.

Veja Também

Governador pede a ministro da Educação diálogo com Ufes sobre desmembramento

Ministro da Educação promete concurso para dividir Ufes em duas, mas não explica custo

Professores devem assumir o papel de liderança na educação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Educação
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Giardino Florença, empreendimento da MRV na Serra, terá condições promocionais
Feirão na Serra traz condições especiais para adquirir imóvel do Minha Casa, Minha Vida
Imagem de destaque
Como são os taurinos? Confira as características do signo de Touro
Imagem de destaque
5 dicas para fortalecer o vínculo com o pet e reduzir o estresse

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados